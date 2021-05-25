Календар риболова на червень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на червень допоможе тобі вибрати день, коли риба буде активно клюватиме.
Дотримуйся цих порад, щоб завжди повертатися з риболовлі з повним відром риби.
Календар риболова на червень 2021
Найкращий кльов: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23 червня
Хороший кльов: 14, 18, 19, 27, 28 червня
Середній кльов: 4, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26 червня
Не клюватиме: 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 29, 30 червня
Як визначають вдалі дні для риболовлі
Молодий місяць сприяє хорошому кльову. Тому досвідчені діставати вудки і йти до річки варто саме в цей період. А от коли місяць піде на спад, разом із ним зменшиться і клювання.
Має значення і час доби. Найкраще рибалити тоді, коли риба найбільш активна – на світанку та на заході сонця.
Рибної ловлі краще уникати, коли дме північний вітер –великого улову в цей день чекати не варто.Також по темі: 10 причин, вживати риб‘ячий жир щодня Що саджати у травні в Україні: список овочів і трав Календар садівника-городника на травень 2021: сприятливі дні для посіву
Тепер ти знаєш, коли буде хороший кльов у червні 2021 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.
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