Магнітні бурі в червні 2021 – календар небезпечних дат

Червень 2021 року має бути доволі спокійним спокійним у плані геомагнітних коливань. Жодної магнітної бурі середньої або великої інтенсивності в цьому місяці не прогнозується.

Втім, на українців чекатимуть кілька слабких бур, які відчують метеозалежні люди. Тому особливо чутливим людям у ці дні варто бути уважними до свого здоров’я.

У які саме дні будуть магнітні бурі в Україні, і як вони можуть позначатися на стані нашого здоров’я?

Розповімо просто зараз у матеріалі.

Магнітні бурі в червні 2021

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на червень 2021

У червні ані середніх, ані сильних магнітних бур не планується. Але дуже чутливим людям у ці дні варто приділити підвищену увагу своєму самопочуттю.

8 і 9 червня – слабкі магнітні бурі.

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Магнітні бурі можуть викликати неприємні та небезпечні стани. Зокрема:

Підвищення артеріального тиску.

Загострення хронічних хвороб.

Головний біль

Запаморочення

Безпричинне відчуття пригіченості, поганий настрій

Низький життєвий тонус, зменшення продуктивності

Сонливість вдень і безсоння вночі.

Як пережити магнітну бурю

Незважаючи на те, що в червні не планується потужних магнітних бур, дехто з метеозалежних людей може відчути погіршення самопочуття.

Щоб цього не сталося, радимо дотримуватися таких порад.

Уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних.

Пий 1,5-2 літри чистої води на день (соки, чай, кава – не рахуються.

Виключи з раціону солодку, солону та жирну їжу. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.

Якомога більше гуляй на свіжому повітрі. Вирушай на прогулянку осіннім парком хоча б на 2 години.

Фото: Pixabay

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