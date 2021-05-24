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ICTV Ранок 24.05.2021 18:00
24.05.2021 18:00
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Магнітні бурі в червні 2021 – календар небезпечних дат


Червень 2021 року має бути доволі спокійним спокійним у плані геомагнітних коливань. Жодної магнітної бурі середньої або великої інтенсивності в цьому місяці не прогнозується.

Втім, на українців чекатимуть кілька слабких бур, які відчують метеозалежні люди. Тому особливо чутливим людям у ці дні варто бути уважними до свого здоров’я.

У які саме дні будуть магнітні бурі в Україні, і як вони можуть позначатися на стані нашого здоров’я?

Розповімо просто зараз у матеріалі.

Магнітні бурі в червні 2021

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на червень 2021

У червні ані середніх, ані сильних магнітних бур не планується. Але дуже чутливим людям у ці дні варто приділити підвищену увагу своєму самопочуттю.

8 і 9 червня – слабкі магнітні бурі.

Магнітні бурі в червні 2021

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Магнітні бурі можуть викликати неприємні та небезпечні стани. Зокрема:

  • Підвищення артеріального тиску.
  • Загострення хронічних хвороб.
  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Безпричинне відчуття пригіченості, поганий настрій
  • Низький життєвий тонус, зменшення продуктивності
  • Сонливість вдень і безсоння вночі.
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Як пережити магнітну бурю

Незважаючи на те, що в червні не планується потужних магнітних бур, дехто з метеозалежних людей може відчути погіршення самопочуття.

Щоб цього не сталося, радимо дотримуватися таких порад.

  • Уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних.
  • Пий 1,5-2 літри чистої води на день (соки, чай, кава – не рахуються.
  • Виключи з раціону солодку, солону та жирну їжу. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.
  • Якомога більше гуляй на свіжому повітрі. Вирушай на прогулянку осіннім парком хоча б на 2 години.

Фото: Pixabay

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Теги: магнітні бурі
24.05.2021 18:00



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