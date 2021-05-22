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ICTV Ранок 22.05.2021 11:18
22.05.2021 11:18
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Як добре ти знаєш столиці світу — тест


Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєш столиці світу.

Пригадуєш уроки географії, коли напам’ять треба було здавати усі столиці світу, ну або хоча б Європи…

Це було не лише забаганкою твоєї вчительки, а й чудовим тренажером пам’яті і прекрасним способом розширити кругозір.

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Цікаво, що з цього ти пам’ятаєш?

Тоді проходь тест від Ранку у Великому Місті і перевіряй свої знання.

Нагадаємо, раніше ми допомагали підібрати твій ідеальний вид екстремального відпочинку.

Фото: Pexels

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Теги: столиці, тест
22.05.2021 11:18



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