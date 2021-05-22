Модний гороскоп на червень 2021: що рекомендують купувати зірки

Тепла пора року, як ніяка інша, првокує на інвестиції у власний стиль.

Щоб вони були ефективними, а емоції після шопінгу були лише позитивними, іноді варто прислухатися до зірок.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе стильний астропрогноз на перший місяць літа.

Зберігай собі та передавай далі.

Модний гороскоп на червень 2021

Овен

Ідеальна покупка для Овнів у червні — стильний спортивний костюм.

Він не лише стане модним рішенням для прогулянки в парку та вихідних на дачі, а й підштовхне до занять спортом.

Пам’ятай — турбота про себе цього місяця допоможе швидко досягнути бажаного результату.

Телець

Ідеальна покупка для Тельців у червні — стильні джинси.

Перший місяць літа не має бути сповнений спонтанних та необдуманних рішень.

Тому краще вкладати гроші не в одноденні тренди, а в базовий гардероб, який залишиться з тобою надовго.

Покупка “правильних” джинсів буде тішити тебе ще не один сезон поспіль.

Близнюки

Ідеальна покупка для Близнюків у червні — сукня з флористичним принтом.

Перший місяць літа буде сповнений приємних сюрпризів та романтичного настрою.

Тому особливо доречно буде одягнути щось настільки жіночне та легке, як-от: квіткова сукенка.

Рак

Ідеальна покупка для Раків у червні — спідниця в горох.

Постарайся не ностальгувати за недавнім минулим, де все було простіше.

Краще оточи себе вінтажною атмосферою і слухай ванілові пластинки.

Не хвилюйся — така “ретро-класика”, як принт горох, схоже, ніколи не вийде з моди.

Лев

Ідеальна покупка для Левів у червні — брюки-палаццо.

Перший місяць літа обіцяє бути сповнений новими проектами та стартапами, тож поспіши оновити свій діловий гардероб.

Брюки-палаццо стануть у нагоді не лише на робочих зустрічах, але й під час елегантних прогулянок теплими вечорами.

Діва

Ідеальна покупка для Дів у червні — спідниця з розрізом.

Після насиченої та продуктивної весни, час дозволити собі розслабитись і побути “дівчинкою-дівчинкою”.

Ідеально впорається із цим завданням спідничка із розрізом спереду.

Це стильне рішення пригодиться тобі не лише у цьому сезоні.

Терези

Ідеальна покупка для Терезів у червні — туфлі Мюлі.

Першого місяця літа ти часто стоятимеш перед вибором — провести теплі вечори за тривалими прогулянками чи за переглядом серіалів.

І що б ти не обрала — прикупи собі перед цим стильні та комфортні мюлі.

Вони підійдуть і для домашніх дефіле і для кросу через ціле місто.

Скорпіон

Ідеальна покупка для Скопіонів у червні — сонячні окуляри.

Літо тільки почалося і все найкраще — попереду.

Щоб пам’ятати про це і здолати негативний настрій, прикупи собі головний атрибут теплої пори — пару сонячних окуляр.

Тоді сонце завжди буде поруч!

Стрілець

Ідеальна покупка для Стрільців у червні — жилет.

Перший місяць літа буде вщерть сповнений свіжими бізнес-ідеями.

Врахуй це і готуйся до нових можливостей та цікавих проектів.

А без жилета у діловому стилі не обійтися…

Козеріг

Ідеальна покупка для Козерогів у червні — літній комбенізон.

Зірки прогнозують тобі конфліктний червень, коли потрібно буде не раз проявляти свій характер та відстоювати власні кордони.

Тому поспіши інвестувати в універсальний елемент гадеробу — літній комбенізон.

Він підійде і для ділових зустрічей, і для casual-образів, і для світських заходів.

Водолій

Ідеальна покупка для Водоліїв у червні — босоніжки родом з 90-их.

Перший місяць літа обіцяє підйом творчої енергії, а також притягне до тебе нові можливості.

Щоб залишатись у креативному настрої, слід додати у свій образ щось унікальне та особливе, як-от: босоніжки у стилі акутальних 90-их.

Риби

Ідеальна покупка для Риб у червні — сумка на пояс.

Перший місяць літа стане часом відновлення сил і концентрації на собі.

Не варто затіювати масштабний шоппінг.

Оновити літній гардероб допоможе стильний аксесуар, на кшталт поясної сумки.

Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на літо 2021.

Фото: Pexels

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