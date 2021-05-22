Модний гороскоп на червень 2021: що рекомендують купувати зірки

Тепла пора року, як ніяка інша, првокує на інвестиції у власний стиль.
Щоб вони були ефективними, а емоції після шопінгу були лише позитивними, іноді варто прислухатися до зірок.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе стильний астропрогноз на перший місяць літа.
Зберігай собі та передавай далі.
Модний гороскоп на червень 2021
Овен
Ідеальна покупка для Овнів у червні — стильний спортивний костюм.
Він не лише стане модним рішенням для прогулянки в парку та вихідних на дачі, а й підштовхне до занять спортом.
Пам’ятай — турбота про себе цього місяця допоможе швидко досягнути бажаного результату.
Телець
Ідеальна покупка для Тельців у червні — стильні джинси.
Перший місяць літа не має бути сповнений спонтанних та необдуманних рішень.
Тому краще вкладати гроші не в одноденні тренди, а в базовий гардероб, який залишиться з тобою надовго.
Покупка “правильних” джинсів буде тішити тебе ще не один сезон поспіль.
Близнюки
Ідеальна покупка для Близнюків у червні — сукня з флористичним принтом.
Перший місяць літа буде сповнений приємних сюрпризів та романтичного настрою.
Тому особливо доречно буде одягнути щось настільки жіночне та легке, як-от: квіткова сукенка.
Рак
Ідеальна покупка для Раків у червні — спідниця в горох.
Постарайся не ностальгувати за недавнім минулим, де все було простіше.
Краще оточи себе вінтажною атмосферою і слухай ванілові пластинки.
Не хвилюйся — така “ретро-класика”, як принт горох, схоже, ніколи не вийде з моди.
Лев
Ідеальна покупка для Левів у червні — брюки-палаццо.
Перший місяць літа обіцяє бути сповнений новими проектами та стартапами, тож поспіши оновити свій діловий гардероб.
Брюки-палаццо стануть у нагоді не лише на робочих зустрічах, але й під час елегантних прогулянок теплими вечорами.
Діва
Ідеальна покупка для Дів у червні — спідниця з розрізом.
Після насиченої та продуктивної весни, час дозволити собі розслабитись і побути “дівчинкою-дівчинкою”.
Ідеально впорається із цим завданням спідничка із розрізом спереду.
Це стильне рішення пригодиться тобі не лише у цьому сезоні.Також по темі: Мінімалізм і модний хаос. Трендовий манікюр на літо 2021 Геометрія, квіти і не тільки. Модні тренди на літо 2021 Модні сумки на літо 2021: топ-5 найбільш стильних моделей
Терези
Ідеальна покупка для Терезів у червні — туфлі Мюлі.
Першого місяця літа ти часто стоятимеш перед вибором — провести теплі вечори за тривалими прогулянками чи за переглядом серіалів.
І що б ти не обрала — прикупи собі перед цим стильні та комфортні мюлі.
Вони підійдуть і для домашніх дефіле і для кросу через ціле місто.
Скорпіон
Ідеальна покупка для Скопіонів у червні — сонячні окуляри.
Літо тільки почалося і все найкраще — попереду.
Щоб пам’ятати про це і здолати негативний настрій, прикупи собі головний атрибут теплої пори — пару сонячних окуляр.
Тоді сонце завжди буде поруч!
Стрілець
Ідеальна покупка для Стрільців у червні — жилет.
Перший місяць літа буде вщерть сповнений свіжими бізнес-ідеями.
Врахуй це і готуйся до нових можливостей та цікавих проектів.
А без жилета у діловому стилі не обійтися…
Козеріг
Ідеальна покупка для Козерогів у червні — літній комбенізон.
Зірки прогнозують тобі конфліктний червень, коли потрібно буде не раз проявляти свій характер та відстоювати власні кордони.
Тому поспіши інвестувати в універсальний елемент гадеробу — літній комбенізон.
Він підійде і для ділових зустрічей, і для casual-образів, і для світських заходів.
Водолій
Ідеальна покупка для Водоліїв у червні — босоніжки родом з 90-их.
Перший місяць літа обіцяє підйом творчої енергії, а також притягне до тебе нові можливості.
Щоб залишатись у креативному настрої, слід додати у свій образ щось унікальне та особливе, як-от: босоніжки у стилі акутальних 90-их.
Риби
Ідеальна покупка для Риб у червні — сумка на пояс.
Перший місяць літа стане часом відновлення сил і концентрації на собі.
Не варто затіювати масштабний шоппінг.
Оновити літній гардероб допоможе стильний аксесуар, на кшталт поясної сумки.
Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на літо 2021.
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