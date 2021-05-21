Швидкий, але продуктивний сон: як нарешті виспатися за короткий час

Як швидко висипатися — ми зібрали для вас корисні та дієві поради.
У сучасному світі часу бракує на все.
Тому й не дивно, що сон теж проходить в експрес-режимі.
Замість того, щоб спати, ми часто гасимо дедлайни. І стосується це не лише студентів під час сесії.Також по темі: Як оформити спальню: модні тренди для ідеально затишного інтер’єру Час для книг! 7 причин читати регулярно Як менше нервувати: 5 дієвих порад
Із різних причин ми не знаходимо часу на здоровий сон, що необхідний для нас, так само, як і їжа.
Мрієш нарешті виспатися? Тоді читай дієві поради від Ранку у Великому Місті.
Як швидко висипатися
Розслабся
У ліжко потрібно лягати повністю розслабленим.
Це означає, що всі свої турботи й переживання ти маєш залишити позаду або хоча б відкласти на завтра.
Зрозуміло, що на ділі зупинити нестримний потік думок, не так вже й просто.
Але в цьому тобі допоможе вечірня медитація, заспокійлива музика, ароматизовані свічки й чашка трав’яного чаю.
Просто дозволь собі відпочити.
Не їж перед сном
Експерти не радять їсти менш, ніж за 2 години до сну.
І справа не лише у зайвах кілограмах, яких тобі не уникнути, якщо полюбляєш опівнічні перекуси.
На ситий шлунок не виробляється мелатонін — один з гормонів росту, що відповідає за твоє висипання.
Ну а тоді приготуйся до невтішних наслідків зранку — не надто свіжий зовнішній вигляд і набряки під очима.
Може, таки краще почекати сніданку наступного разу?
Спи під теплою ковдрою
У багатьох тепло асоціюється із затишком, захищеністю та комфортом.
Чому б не закутатись у пухкеньку ковдру, якщо під нею краще спиться?
Так, це не просто стереотипний атрибут, а й спосіб висипатся краще.
Вчені Массачусетського університету взагалі радять обирати важку ковдру.
Вона забезпечує відчуття “кокону”, що зменшує фізичне збудження і допомагає заснути.
Засинай до настання півночі
Приблизно о 23 годині починається фаза повільного сну.
У цей час мозок встигає відновлюватися, що позитивно впливає практично на всі системи організму.
Ти скажеш: “А як же дедлайни?!”
Якщо виробиш звичку лягати раніше, зможеш прокидатись швидше й виконувати свої завдання вранці.
Так ти будеш значно родуктивнішим(-ою).
Вироби чіткий режим
Лягати й прокидатись варто в той самий час.
Тоді твій оргназім працюватиме не гірше будильника.
Для прикладу, якщо тобі завжди бракує часу, можеш виробити стійке звикання організму до 5-годинного сну.
І раз на тиждень спати не менше, ніж 8 годин.
Спочатку буде не просто, але це перейде.
Адаптація до подібного ритму триває в середньому 1 місяць.
Вітаміни
У зимовий період наш організм впадає в економний режим.
Йому необхідна вітамінна підтримка.
А якщо її бракує, виспатись тобі навряд чи вийде. Тоді не допоможе ні кава, ні наші поради.
Тож вживай вітаміни D та С для кращого імунітету й здорового сну.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечний сидячий спосіб життя.
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