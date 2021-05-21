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ICTV Ранок 21.05.2021 16:02
21.05.2021 16:02
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25 речей, які треба встигнути зробити цього літа


Список речей, які обов`язково треба зробити цього літа – як отримати максимальне задоволення від теплої пори року.

Літо в розпалі, тож саме зараз насолоджуватися ним на повну! Це найяскравіший, безтурботний і трохи божевільний час року. І дуже хочеться, щоб від нього залишилося якомога більше емоцій і вражень. Для цього досить піддатися сонячної ейфорії, і …

1. Зібрати оберемок польових квітів.

2. Зустріти захід сонця на панорамному даху.

3. Вирушити на довгу прогулянку містом, відкриваючи для себе нові місця і затишні дворики.

4. Купити свіжі фрукти, овочі, молоко та сир на фермерському ринку.

овочі фото

5. Пробігтися босоніж по високій траві.

6. Приготувати домашній лимонад або сангрію з соковитих фруктів.

7. Пограти в волейбол на пляжі.

8. Пускати мильні бульбашки.

9. Ловити світлячків вночі.

10. Вдосталь наїстися кавунів і кукурудзи.

кавун фото

11. Відчути аромат свіжоскошеної трави.

12. Побалувати себе фондю. Опустити в шоколадний фонтан полуницю, виноград і хліб.

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13. Потрапити під літній дощ. Зрадіти, що немає парасольки. Намокнути.

14. Скласти літній плейлист з безтурботною музикою.

15. Провести ніч під зірками.

16. Подивитися фільм в автокінотеатрі.

17. Поплавати на самоті в невеликому прісноводому озері. Насолоджуватися променями ранкового сонця.

дівчина купається фото

18. Пограти в класики або інші улюблені дитячі ігри.

29. Вивчити щось корисне, наприклад, пройти цікавий курс на Coursera.

20. Побудувати замок з піску на пляжі.

21. Відправитися родиною в плавання на байдарках. Заночувати в наметах. Приготувати суп на багатті.

22. Спробувати себе в екстремальному виді спорту. Наприклад, зважитися на стрибок з парашутом.

23. Прочитати цікаву книжку, на яку давно не вистачало часу.

книга фото

24. Подивитися серіал англійською мовою.

25. Закохатися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2021.

Фото: Pixabay

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Теги: корисні поради, літо
21.05.2021 16:02



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