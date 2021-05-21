25 речей, які треба встигнути зробити цього літа

Список речей, які обов`язково треба зробити цього літа – як отримати максимальне задоволення від теплої пори року.
Літо в розпалі, тож саме зараз насолоджуватися ним на повну! Це найяскравіший, безтурботний і трохи божевільний час року. І дуже хочеться, щоб від нього залишилося якомога більше емоцій і вражень. Для цього досить піддатися сонячної ейфорії, і …
1. Зібрати оберемок польових квітів.
2. Зустріти захід сонця на панорамному даху.
3. Вирушити на довгу прогулянку містом, відкриваючи для себе нові місця і затишні дворики.
4. Купити свіжі фрукти, овочі, молоко та сир на фермерському ринку.
5. Пробігтися босоніж по високій траві.
6. Приготувати домашній лимонад або сангрію з соковитих фруктів.
7. Пограти в волейбол на пляжі.
8. Пускати мильні бульбашки.
9. Ловити світлячків вночі.
10. Вдосталь наїстися кавунів і кукурудзи.
11. Відчути аромат свіжоскошеної трави.
12. Побалувати себе фондю. Опустити в шоколадний фонтан полуницю, виноград і хліб.Також по темі: Любовний гороскоп на літо 2021: що пророкують зірки у коханні? ТОП кращих літніх салатів – прості рецепти покроково Літні ділові образи: добірка найвдаліших луків
13. Потрапити під літній дощ. Зрадіти, що немає парасольки. Намокнути.
14. Скласти літній плейлист з безтурботною музикою.
15. Провести ніч під зірками.
16. Подивитися фільм в автокінотеатрі.
17. Поплавати на самоті в невеликому прісноводому озері. Насолоджуватися променями ранкового сонця.
18. Пограти в класики або інші улюблені дитячі ігри.
29. Вивчити щось корисне, наприклад, пройти цікавий курс на Coursera.
20. Побудувати замок з піску на пляжі.
21. Відправитися родиною в плавання на байдарках. Заночувати в наметах. Приготувати суп на багатті.
22. Спробувати себе в екстремальному виді спорту. Наприклад, зважитися на стрибок з парашутом.
23. Прочитати цікаву книжку, на яку давно не вистачало часу.
24. Подивитися серіал англійською мовою.
25. Закохатися.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2021.
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