Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 18.05.2021 14:09
18.05.2021 14:09
Поділитися

Модні піжами 2021: як стильно виглядати вдома


Які піжами зараз у моді? Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратись у модних трендах та вибрати затишний одяг для сну та відпочинку.

Модні піжами 2021

Шовкова піжама

Піжама з натурального шовку – must-have для жінки, яка себе любить і цінує. Комфортна та вишукана, вона точно стане твоїм улюбленим домашнім комплектом.

Така піжама доторкається до тіла лагідно, наче пір’їнка. Тож солодкі сни тобі забезпечені, та й коханий чоловік буде у захваті.

Тож якщо в тебе ще немає елегантного шовкового комплектика – саме час його придбати. Головне – обирай натуральний матеріал, а не синтетичну підробку.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Пижамы Нижнее Белье Купальники (@lavander_home_ekb)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Double N/N (@double_nn_brand)

Піжама-комбінезон

Піжама-комбінезон – справжній хіт 2021 року.

Таку модель можна сміливо вдягнути не лише для сну чи відпочинку з книгою, але й на піжамну вечірку.

А завдяки відсутності резинки на талії в такій моделі ти зможеш повністю розслабитись та почуватися повністю комфортно.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от (@newjama.ru)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Алина Филипченко (@filina_hobby_lingerie)

Піжама в горошок

Горох – один із наймодніших піжамних принтів нового сезону.

Посперечатися з ним за пальму першості може хіба що продольна полоска.

Також по темі: Модні сумки на літо 2021: топ-5 найбільш стильних моделей Мінімалізм і модний хаос. Трендовий манікюр на літо 2021 Вишукана жіночність. Модні образи Ірини Федишин

Такий візерунок виглядає мило і водночас стильно.

Особливо крутим ми вважаємо монохромний чорно-білий варіант.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК OUTFIT (@outfitfashion_cs)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Шелковые Пижамы Ростов-на-Дону (@ol_marin)

Мереживна піжама

Спокуслива мереживна піжама зробить тебе такою привабливою, що коханий не зможе відвести погляду.

Щоправда, чи добре ти виспишся цієї ночі – ми тепер не знаємо 🙂

У мереживному оформленні найефектніше виглядають легкі матеріали – шовк, атлас або шифон. Вони ніжно огортають твій силует і виглядають ну дуже сексі.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Купальники Нижнее белье Пижамы (@bralette_uss)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от (@lama_shop_spb)

Піжама з принтом

Якщо тобі подобається піжами з принтами тварин або мультяшних героїв – у цьому сезоні можеш сміливо віддавати їм перевагу.

Такі моделі підкуповують своєю зручністю і виглядають мило та зворушливо.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от SON’KA – пижамы Красноярск (@sonka_krsk)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Alisha.shop_ua (@alisha.shop_ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на літо 2021.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: мода, модні тренди
18.05.2021 14:09



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати