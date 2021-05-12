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ICTV Ранок 12.05.2021 17:13
12.05.2021 17:13
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Що подарувати жінці на день народження: найкращі ідеї


Найкращі ідеї для подарунків жінці на день народження.

Завжди приємно отримувати презенти, а ще приємніше бачити щасливі обличчя іменинників, яким ми створюємо свято.

Проте часто вибір подарунка є для нас проблемою.

Ранок у Великому Місті поділиться з тобою, що подарувати жінці на день народження.

Топ-10 ідей для подарунка

Карантинний набір

Цікава багаторазова маска, антисептик та одноразові рукавички зараз будуть особливо корисним, оригінальним та актуальним подарунком.

Адже саме ці речі стали ледь не обов’язковими для більшості громадян. А для жінки оригінально пошита маска буде чудовим аксесуаром.

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Домашній улюбленець

Що може бути кращим за маленького друга. Котик, песик, рибки, черапашка чи хом’ячок стануть тваринками, які завжди будуть нагадувати про тебе.

До того ж домашні улюбленці чудово знімають стрес. Та і як можна не любити цих маленьких милих створіннячок?

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Сексуальна білизна

Всі жінки хочуть відчувати себе красивими. А красива сексуальна білизна надає кожній жінці впевненості та відчуття, що вона прекрасна.

Такий подарунок не може не залишити байдужими. Особливо, приємно отримувати його від коханого.

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Косметика

Абсолютно всі жінки хоча б раз у своєму житті користувались косметикою. Хтось робить це частіше, а інші – взагалі не бачать у ній потреби.

Проте, якщо ти хвилюєшся за те, що не знаєш, які обрати тіні, помаду чи тональний крем, то обери косметику по догляду за шкірою.

Якісні скраби або маски можуть стати чудовим подарунком для жінки. Але при покупці обов`язково враховуй її тип шкіри.

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Екстрим

Давай не будемо піддаватись стереотипам, що жінки боягузки! Деякі просто обожнюють екстремальні види спорту.

Тому сертифікат на картинг, на політ на аероплані, скелелазіння або ж банджі-джампінг стане чудовою ідеєю, щоб подарувати жінці враження та разом із тим шалений приплив адреналіну.

Проте ти маєш знати про усі страхи іменинниці, щоб твій подарунок не став для неї нічним жахом. Пам’ятай також, що дану розвагу ти зможеш подарувати лише після закінчення карантину.

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Техніка для укладки волосся

Якщо іменинниця приділяє багато часу своєму зовнішньому вигляду, а саме волоссю, то чудовим подарунком стануть спеціальні пристрої для цього.

Різного роду завивки та випрямлячі можуть бути хорошими помічниками для жінки.

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Романтична вечеря

Ця ідея прекрасно підійде для подружжя та закоханих пар. Чоловік, який старався та готував для жінки – є неймовірним. Погодьтесь!

Особливо, якщо він добре готує. Якщо ти цим талантом не наділений, то можна замовити доставку їжі, а вдома створити романтичну атмосферу.

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Похід в кіно, театр чи на концерт

Похід на улюблений фільм, виставу чи музичного виконавця може стати незабутнім подарунком як для нього, так і для неї.

А після закінчення карантину в Україні – це може стати просто феєричним презентом. Адже ми так сумуємо за кіно, театрами та концертами!

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Сертифікат у салон краси

Манікюр, стрижка, масаж чи інша косметична процедура лише за один день може дати відчути жінці себе найпрекраснішою.

Тому сертифікат у салон краси стане відмінним подарунком для жінки у будь-якому віці.

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Абонемент у спортзал

Шовковисте волосся, приємне обличчя та прекрасна фігура. Звичайно, кожній жінці хочеться, щоб усі ці складові належали саме їй.

Тим паче, коли вона споглядає за своїми кумирами, які мають підтягнуті форми, і хоче виглядати так само.

Тому для любительок спорту абонемент до спортзалу стане чудовим подарунком.

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Вибір подарунка лише на перший погляд може здаватись складною процедурою, особливо, якщо він для жінки. Проте насправді її не так вже й важко здивувати. Достатньо лише проявити увагу та тепло.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати чоловіку на день народження.

Фото: Unsplash

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Теги: день народження, подарунки
12.05.2021 17:13



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