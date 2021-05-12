Календар стрижок на травень 2021: сприятливі та несприятливі дати

Календар стрижок на травень 2021 року підкаже тобі, на коли записатися в перукарню чи барбершоп.
То коли краще стригти волосся у травні?
Ранок у Великому Місті зібрав список сприятливих та несприятливих дат для зміни зачіски.
Найбільш сприятливі дні для стрижки у травні 2021
2-3, 12-13, 18, 22, 28 травня.
Детальний календар стрижок на травень 2021
2-3 травня: Стрижка в ці дні пройде дуже комфортно, а результат у дзеркалі тебе порадує. Волосся довго триматиме форму, буде менше сіктися та стане густішим.
12-13 травня: Зміна зачіски в цей період прискорить ріст волосся і позитивно скажеться на стані твого здоров’я. А якщо експериментувати з формою та кольором волосся – отримаєш потужний заряд енергії та натхнення.
18 травня: Стрижка допоможе не лише покращити стан локонів, але й спритяиме кар`єрному успіху.Також по темі: ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю Не гірше, ніж у Керрі Бредшоу: найкращі стрижки для кучерявого волосся Круті зачіски на волосся середньої довжини (ФОТО)
22 травня: День підходить для того, щоб зробити зробити акуратну класичну зачіску. Вона захистить тебе від агресивної енергії ззовні. А от для сміливих експериментів бажано обрати інший час.
28 травня: А от сьогодні можеш втілювати в життя найшаленіші ідеї! Сміливо роби ультрамодну екстравагантну зачіску – ти про неї не пошкодуєш.
Несприятливі дні для стрижки у травні 2021:
6, 7, 9,17, 27, 30 травня.
Усі інші дні травня, не зазначені у списку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для походу в салон краси.
Календар стрижок на травень 2021
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні стрижки на весну 2021.
Фото: Pexels