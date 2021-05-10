Малюки не з капусти! Як правильно розповісти дитині про статеве життя?

Як розповісти дитині про статеве життя? У житті кожної матусі чи татуся наступає момент, коли їм необхідно відповісти на питання: «Звідки беруться діти?». І головне – знати, як правильно це зробити.

Звичайно, простіше делікатно відмовитись словами: «Підростеш – дізнаєшся». Але ж, погодьтеся, краще поговорити зі своїми дітьми віч-на-віч, аніж вони будуть дізнаватися про секс з інших джерел.

«Велика помилка – вважати, що діти самі можуть знайти потрібну інформацію. Більш вірогідно, що діти не знайдуть цю інформацію або просто не будуть її шукати. Зрозуміють лише поверхнево за допомогою порно: що і куди. І на цьому їх самоосвіта може закінчитися», – розповів психолог Павло Обривкін.

Як розказати дитині про статеве життя? Психолог рекомендує…

Враховуйте вік дитини, її особливості та наскільки вона чутлива.

Якщо ваша дитина запитала: «Звідки беруться діти?» – забудьте про капусту, лелек та інші свої фантазії. Говоріть правду!

«Якщо про секс питає дитина дошкільного віку, яка десь почула про статеве життя, то без особливих подробиць можна розповісти. Наприклад, так: «Коли чоловік і жінка люблять один одного, то вони так по-особливому проводять час разом», – радить Павло Обривкін.

Розкажіть дитині про правила гігієни і статеві органи. У віці 2-3 років діти найкраще сприймають таку інформацію.

Якщо ж ваша дитина знаходиться у періоді статевого дозрівання, то краще раніше поговорити з нею і розповісти про принципи інтимних стосунків. Поясніть, що це нормальний фізіологічний процес між чоловіком та жінкою.

Розкажіть про контрацепцію. Важливо пояснити, чим може закінчитися сексуальний досвід. Йдеться про вагітність і можливу передачу різноманітних захворювань.

«Батькам потрібно зрозуміти, що розмови про секс – це нормально, і у цьому немає нічого сороміцького. Бо, незважаючи на соціально-культурний розвиток, залишається таке відчуття, що це щось, про що не варто говорити. Але таке ставлення лише збільшує шанс, що у дитини будуть розвиватися комплекси на сексуальні теми», – прокоментував психолог.

Розкажіть про гормональні зміни в організмі. Коли в дитини вони розпочинаються, то саме цей період, за словами психотерапевта, є найбільш вдалим. Якщо не знаєте, як розпочати розмову, тоді скажіть так: «Ти уже дорослішаєш, і настав час тобі розповісти про статеві стосунки…». І далі все за порядком 🙂

Говорити про все – важлива складова стосунків між батьками і дітьми. Лише так ви, батьки, можете домогтися довіри від свого чада. Не відкладайте дітей на пізніше і частіше говоріть з ними по душам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не порушувати особисті кордони своїх дітей.

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