Місячний календар на травень 2021 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на травень 2021 – це надзвичайно корисна річ. Він допоможе тобі вдало розподілити свій час та ефективно вести будь-які справи.

Місячний календар на травень 2021

Сприятливі дні у травні 2021: 12, 18, 20-22, 24-25 число Несприятливі дні у травні 2021: 7, 9, 14, 28, 30 число

Сприятливі дні у травні 2021 – детально

Місячний календар на 12 травня

Цей день буде сповнений магічних підказок і приємних збігів. Головна порада – сьогодні орієнтуйся на свою інтуїцію, вона тебе не підведе. Можна будувати плани та розпочинати нові справи – усе вийде успішо.

Місячний календар на 18 травня

День ідеально підходить для занять, що потребують активності та великих затрат енергії. Можна планувати поїздки, відрядження, заняття спортом, фізичну роботу та здобуття нових знань. А от вирішення фінансових питань все ж таки краще відкласти на інший час.

Місячний календар на 20-22 травня

Це енергетично потужний період, який підходить для кардинальних змін та перетворень. Ти відчуєш великий приплив сил, тож головна задача – спрямувати його у справді корисне русло.

Місячний календар на 24-25 травня

У ці дні ти зможеш буквально перевернути гори і з честю вийти навіть із найскладніших життєвих ситуацій. Не впусти момент!

Несприятливі дні у травні 2021 – детально

Місячний календар на 7 травня

Досить небезпечний в енергетичному плані день. Людей так і тягнутиме на конфлікти. Бажано цього уникати. Сконцентруйся на рутинній роботі й виконанні повсякденних справ. Намагайся не приймати важливих рішень.

Місячний календар на 9 травня

Життєвий тонус у цей день може знизитися. У період емоційного спаду краще зайнятися справами, які не вимагають особливих зусиль та енергії. Дозволь собі трішки перепочити.

Місячний календар на 14 травня

Сім раз відмір, один раз відріж. Постарайся, щоб ці слова стали девізом сьогоднішнього дня. Перед тим, як щось зробити, ретельно подумай, чи справді тобі це треба.

Місячний календар на 28 травня

Намагайся ретельно слідкувати за своїми словами. Образити когось сьогодні ну дуже легко, а от налагодити стосунки потім буде непросто.

Місячний календар на 30 травня

Період емоційного спаду, який не підходить для рішучих дій та важливих рішень. Збав обороти. Натомість зверни увагу на своє здоров’я і займися процедурами для його поліпшення.

Усі інші дні травня, не позначені в календарі, є нейтральними.

Тепер ти знаєш, які дні у травні 2021 року будуть сприятливими, а які несприятливими. Користуйся місячним календарем на липень, щоб ефективно розподіляти свій час і досягати максимального успіху в будь-яких справах.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар місячний календар на квітень 2021.

Фото: Pexels

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