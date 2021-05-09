Чорна, біла і дайкон: усе про редьку та її цілющі властивості

Редька користується популярністю вже не одне століття поспіль.

Ця рослина відома своєю користю і гострим смаком.

І, якщо саме та гірчинка стримує тебе від черпання цілющих властивостей редьки, то ти мусиш прочитати цей матеріал.

Ранок у Великому Місті розповів про найкорисніші види коренеплоду, та як вони смакують.

Корисні властивості різних видів редьки

Чорна редька

Почнемо з найбільш корисної та гострої редьки.

Цей сорт славиться приємним запахом і цілим переліком корисних властивостей. Він:

поліпшує апетит і стимулює утворення шлункового соку;

зміцнює імунітет;

стимулює обмінні процеси;

нормалізує роботу шлунка і кишечника.

Біла редька

Особливо гострим смаком із легкою гіркуватістю володіє біла редька.

Цей сорт найчастіше використовують в кулінарії для приготування різних страв.

Також він відмий наступними корисними властивостями:

має сечогінну і жовчогінну дії;

активізує обмінні процеси і посилює імунітет;

бореться з вірусами і бактеріями;

поліпшує функціонування травної системи;

має седативний ефект і бореться з депресіями та занепадом сил;

очищає і відбілює шкіру.

Зелена редька

Схожим складом з чорною редькою володіє зелена.

Однак її смак дещо м’якший.

Тож усім, хто не любить гіркого та гострого, варто звернути увагу на цей сорт та його корисні властивості.

Зелене редька:

зміцнює імунітет;

має жовчогінну дію;

покращує зір, стан зубів і нігтів;

нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту із зниженою секрецією шлунка;

стабілізує рівень цукру крові;

допомагає в боротьбі з застудою.

Редька-дайкон

Без цього сорту не обходиться практично жоден салат азійської кузні.

Вона має виражений гострий смак з певною часткою м’якості і соковитості.

Користь дайкона не спроста оцінена японцями. Вони люблять овоч за:

поліпшення роботи серця;

зменшення набряків;

нормалізацію роботи нервової і ендокринної системи;

вироблення інсуліну;

зниження ризику онкологічних захворювань;

посилення потенції.

Є й інші види редьки, як от: городня чи червона.

Проте остання завжди викликає чимало питання, адже може принести шкоду вагітним жінкам.

Кому не можна їсти редьку – протипоказання

Незважаючи на цілющі властивості, редьки вживати її потрібно з крайньою обережністю.

Рослина протипоказана при хворобах:

шлунка;

нирок;

підшлункової залози;

серцево-судинної системи;

тонкого кишечника.

Також варто зауважити, що краще не їсти редьку в чистому вигляді.

Вона надто різка і їдка на смак, що призводить до надмірних реакцій в нашому організмі, може негативно позначитися на діяльності серця і травної системи.

А от у поєднанні з яблуком і морквою вона стає не лише смачнішою, а й безпечнішою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості оливкової олії.

Фото: Pexels

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