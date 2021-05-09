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ICTV Ранок 09.05.2021 13:00
09.05.2021 13:00
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Чорна, біла і дайкон: усе про редьку та її цілющі властивості


Редька користується популярністю вже не одне століття поспіль.

Ця рослина відома своєю користю і гострим смаком.

І, якщо саме та гірчинка стримує тебе від черпання цілющих властивостей редьки, то ти мусиш прочитати цей матеріал.

Ранок у Великому Місті розповів про найкорисніші види коренеплоду, та як вони смакують.

Корисні властивості різних видів редьки

Чорна редька

Почнемо з найбільш корисної та гострої редьки.

Цей сорт славиться приємним запахом і цілим переліком корисних властивостей. Він:

  • поліпшує апетит і стимулює утворення шлункового соку;
  • зміцнює імунітет;
  • стимулює обмінні процеси;
  • нормалізує роботу шлунка і кишечника.

Біла редька

Особливо гострим смаком із легкою гіркуватістю володіє біла редька.

Цей сорт найчастіше використовують в кулінарії для приготування різних страв.

Також він відмий наступними корисними властивостями:

  • має сечогінну і жовчогінну дії;
  • активізує обмінні процеси і посилює імунітет;
  • бореться з вірусами і бактеріями;
  • поліпшує функціонування травної системи;
  • має седативний ефект і бореться з депресіями та занепадом сил;
  • очищає і відбілює шкіру.

Зелена редька

Схожим складом з чорною редькою володіє зелена.

Однак її смак дещо м’якший.

Тож усім, хто не любить гіркого та гострого, варто звернути увагу на цей сорт та його корисні властивості.

Зелене редька:

  • зміцнює імунітет;
  • має жовчогінну дію;
  • покращує зір, стан зубів і нігтів;
  • нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту із зниженою секрецією шлунка;
  • стабілізує рівень цукру крові;
  • допомагає в боротьбі з застудою.

редька фото

Редька-дайкон

Без цього сорту не обходиться практично жоден салат азійської кузні.

Вона має виражений гострий смак з певною часткою м’якості і соковитості.

Користь дайкона не спроста оцінена японцями. Вони люблять овоч за:

  • поліпшення роботи серця;
  • зменшення набряків;
  • нормалізацію роботи нервової і ендокринної системи;
  • вироблення інсуліну;
  • зниження ризику онкологічних захворювань;
  • посилення потенції.
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Є й інші види редьки, як от: городня чи червона.

Проте остання завжди викликає чимало питання, адже може принести шкоду вагітним жінкам.

Кому не можна їсти редьку – протипоказання

Незважаючи на цілющі властивості, редьки вживати її потрібно з крайньою обережністю.

Рослина протипоказана при хворобах:

  • шлунка;
  • нирок;
  • підшлункової залози;
  • серцево-судинної системи;
  • тонкого кишечника.

Також варто зауважити, що краще не їсти редьку в чистому вигляді.

редька фото

Вона надто різка і їдка на смак, що призводить до надмірних реакцій в нашому організмі, може негативно позначитися на діяльності серця і травної системи.

А от у поєднанні з яблуком і морквою вона стає не лише смачнішою, а й безпечнішою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості оливкової олії.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
09.05.2021 13:00



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