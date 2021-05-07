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ICTV Ранок 07.05.2021 09:29
07.05.2021 09:29
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Для здоров’я та краси: 7 продуктів, які варто їсти жінкам


Які продукти корисні для жіночого здоров’я? Ранок у Великому Місті розповість, що жінкам варто обов’язково включити до раціону.

Продукти для жіночого здоров’я

Брокколі

Ця яскрава капуста містить цілу купу корисних для жінок речовин, зокрема – фолієву кислоту, вітамін С і кальцій.

Овоч допомагає тримати фігуру в ідеальній формі. А головне – при регулярному вживання є профілактикою раку молочної залози.

Ягоди

ягоди фото

Для жіночого організму дуже корисні ягоди, особливо яскраві – малина, журавлина, обліпиха, смородина.

Вони мають виражену протимікробну дію і допомагають вбивати патогенні бактерії інтимної мікрофлори.

Завдяки цьому – є відмінною профілактикою хвороб сечостатевої системи у жінок.

Вершкове масло

Вершкове масло – один із головних джерел вітаміну А. Він не лише робить шкіру чистою і гладенькою, але й необхідний для нормального функціонування яєчників.

Окрім масла, багато вітаміну А містять також яйця, печінка, а також гарбуз і морква.

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Сочевиця

Ця поживна бобова культура стане в нагоді, якщо тебе турбують болісні менструації. Спробуй замість знеболювальних таблеток пообідати супом із сочевиці.

Втім, якщо проблема не зникне – далі самолікуванням займатися не варто. Запишись  до лікаря – він з`ясує причини неприємних симптомів і призначить лікування.

Авокадо

авокадо фото

В авокадо містяться корисні жири та поліненасичені жирні кислоти, а також вітаміни А і Е. Вони не лише допомагають серцю працювати, наче швейцарський годинник, але й піклуються про шкіру.

Якщо щодня вживатимеш половину авокадо, уже за місяць помітиш приємні зміни на обличчі: зморшки розгладяться, а кількість запальних елементів зменшиться.

Жирна риба

Жирні сорти риби (скумрія, лосось, форель) – маст-іт для кожної свідомої жінки.

Вони допомодуть зберегти здоров`я та красу твоїх грудей. А ще, завдяки високому вмісту Омега-3, ідеально доповнять протизапальний ефект авокадо.

Фініки

фініки фото

Не можеш прожити без солодкого? І не треба! Головне – замість шкідливих тортиків і тістечок їж корисні десерти. Наприклад, фініки.

Ці смачні сухофрукти сповільнюють процес старіння клітин організму. А ще – покращують стан волосся та шкіри, дають потужний запас енергії, а вагітним жінкам навіть полегшують пологи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, корисні для мозку.

Фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я, правильне харчування
07.05.2021 09:29



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