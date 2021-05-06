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ICTV Ранок 06.05.2021 08:53
06.05.2021 08:53
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Гарні слова коханій дівчині: компліменти, які розтоплять її серце


Усі дівчата люблять гарні слова і компліменти. Та що там казати, усі люди їх люблять.

Тож якщо хочеш потішити кохану, частіше кажи їй теплі, ніжні та романтичні слова. Про те, як вона для тебе важлива і як сильно ти її кохаєш.

Але що саме сказати? Ранок у Великому Місті зібрав гарні слова для дівчини українською мовою у віршах, прозі та своїми словами.

Гарні слова для дівчини

Базові приємні слова дівчині

У розмові з нею частіше підкреслюй, яка вона прекрасна і приваблива.

  • ідеальна;
  • чарівна;
  • неповторна;
  • зваблива;
  • досконала;
  • бездоганна;
  • сексуальна;
  • неймовірна;
  • найкраща;
  • кохана;
  • ніжна
  • чуйна
  • жіночна;
  • дивовижна.
  • фантастична

Говори компліменти і красиві слова про кохання, тільки якщо справді так відчуваєш. Лестощі й нещирість дуже легко відчути.

Гарні слова дівчині своїми словами

В світі мільярди дівчат, але ти особлива!

***

Можливо, я не надто красномовний, але скажу одне і найголовніше — ти прекрасна!

***

Та найкраще, що у мене є, ти найкрасивіша з усіх дівчат, я кохаю тебе!

***

Ця сукня так чудово підкреслює твою фігуру!

***

Ти — моя друга половинка, без якої я не уявляю свого життя.

***

Досі не віриться, що я зустрів таку чудову дівчину!

***

Поруч з тобою я завжди відчуваю себе справжнім чоловіком!

***

Ти потрібна мені як повітря. Без тебе я не можу прожити жодного дня.

***

Ти дуже розумна і красива. Ці дві якості рідко поєднуються, але ти саме така

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Романтичні слова коханій дівчині в прозі

Твоя чарівна усмішка твоя краса просто чарує мене. Ти найкрасивіша дівчина на світі. Мені так з тобою добре, затишно і спокійно. Кожен день я чекаю з тобою зустрічі знову і знову…

***

От дивлюся на тебе сьогодні і помічаю, що ти приємно змінилася. Красиву сукню, нова зачіска, приємна посмішка. Ти просто сяєш вся від щастя. Що сказати, ти й раніше була такою, але сьогодні особливо. Сподіваюся, що твоє життєрадісний настрій буде весь час з тобою.

***

В житті завжди повинне бути натхнення, і раніше у мене його не було. Як добре, що я зустрів тебе, чарівна муза!

***

Тепер я розумію, чому жінок вважають небезпечними істотами. Я готовий за один твій погляд стрибнути з найвищої гори, не кажучи вже про те, щоб спробувати звичайне яблуко або розв’язати війну з суперником.

***

Сказати в компліменті, що ти незрівнянно красива, це все одно, що нічого не сказати. Тому що твоя краса не просто незрівнянна і не просто засліплює, вона просто зводить мене з розуму!

щаслива пара фото

Гарні вірші для дівчини

Ми зустрілися одного разу вдень,

І час раптом зупинився,

Мріяв тоді я про одне:

Щоб же ти в мене закохалася.

Ти так прекрасна, як зоря,

І ніжніш, ніж квіти,

Хотів би я хоч іноді,

Бути лицарем, як хочеш ти.

Бажаю ніжності тобі,

Поспішаю тобі її дарувати,

Адже це щастя на землі –

Таку дівчину любити!

***

Ти увійшла в мої сни,

В мої думки і плани.

Як і всі чудеса

Ти з’явилася неждано.

Твої губи, очі,

Помах вій і зап’ястя.

Лише можливість побачити

Тебе — це щастя.

Я себе без залишку

Тобі подарую.

Скільки разів повторити,

Що я тебе люблю?

***

Прекрасна, мов літній вечір,

Чиста, як восени роса.

Люблю тебе, при кожній зустрічі

Тону, дивлячись в твої очі.

Ти в житті — як шматочок раю,

Все що можу тобі сказати.

Люблю тебе, моя рідна,

І не втомлюся повторювати.

Чудово, що я тебе зустрів,

Адже раніше так був самотній.

На нашій маленькій планеті

Ти ніжний, радісний квітка.

***

Долі я не втомлюся дякувати

За те щастя, що з тобою до мене прийшло.

За тебе завжди горою я встану,

Якщо щось раптом з тобою сталося.

За вогник в очах твоїх прекрасних

Покладу весь світ до твоїх ніг,

Буду кожен день твій робити ясним

І нікому тебе, рідна, не віддам.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження для коханої.

Фото: Unsplash

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Теги: привітання
06.05.2021 08:53



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