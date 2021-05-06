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ICTV Ранок 06.05.2021 15:25
06.05.2021 15:25
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7 правил, які допоможуть навчити дитину читати


Як навчити дошкільника читати та не відбити в нього інтересу до книг – кращі способи для відповідальних батьків.

Є кілька ознак психологічної готовності читати вашої дитини. Поспостерігайте та відмітьте для себе:

  • Чи дитина вже говорить реченнями?
  • Чи розуміє значення сказаного?
  • Чи вимовляє всі звуки, і чи немає у неї логопедичних проблем?
  • Чи розуміє напрямки: ліворуч-праворуч, вгору-вниз?

Якщо так, час починати вчити її читати.

Як навчити дитину читати

1. Покажіть приклад

Вважається, що в родині, де є культура і традиція читання, діти самі потягнуться до книг.

Читайте не тому, що це треба і корисно, а тому, що це в задоволення саме для вас.

2. Читайте та обговорюйте прочитане разом

Ви читаєте вголос, а потім разом розглядаєте картинку, заохочуючи дитину до взаємодії з книгою: “А хто це намальований? А покажи, де у кішки вушка?”.

Старшим дітям можна задавати складніші питання: “Чому він так вчинив? Як ти думаєш, що буде далі?”.

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3. Ідіть від простого до складного

Почніть зі звуків, потім перейдіть до складів.

Нехай першими стануть слова, що складаються з повторюваних складів: ма-ма, па-па, дя-дя, ня-ня. Після них переходите до складніших сполучень: кі-т, жу-к, ді-м.

4. Покажіть, що букви є скрізь

Зіграйте в гру. Нехай дитина знайде літери, які оточують його на вулиці й удома. Це і назви магазинів, і пам’ятки, і навіть повідомлення світлофора: буває, що на зелений загоряється напис “Ідіть”, а на червоний – “Чекайте стільки-то секунд”.

5. Грайте

І знову грайте. Купіть кубики з буквами та складами та складайте з них слова, просіть дитину прочитати вам якусь вивіску або напис на упаковці в магазині.

6. Використовуйте будь-яку можливість для тренування 

Сидите в поліклініці в черзі або їдете кудись?

Діставайте книжку з картинками та коротенькими історіями до них – і пропонуйте дитині почитати разом.

7. Закріплюйте успіх та не змушуйте

Повторюйте знайомі тексти, шукайте в нових історіях вже відомих героїв. Зайчик-побігайчик зустрічається і в “Теремці”, і в “Колобку”.

Це, мабуть, найважливіше. Не забирайте у дитини її дитинство. Навчання не повинно перетворюватись на тортури.

Нагадаємо, ми писали про те, що робити, якщо на карантині дитина не дає працювати.

Фото: Unsplash

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Теги: дитина, збори до школи
06.05.2021 15:25



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