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ICTV Ранок 05.05.2021 09:37
05.05.2021 09:37
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Корисні спеції: чому важливо додавати у страви куркуму


Які корисні властивості має куркума та чому її потрібно додавати у їжу – читай нижче у матеріалі від Ранку у Великому Місті.

Куркума – це багаторічна рослина із сімейства імбирних. Її часто використовують у кулінарії, адже ця спеція має тонкий своєрідний аромат та є природним барвником.

Та попри це куркума має ще й безліч корисних властивостей.

Корисні властивості куркуми

  • Куркума запобігає появі онкологічних захворювань. У тому числі – раку молочних залоз.
  • Регулює обмін речовин в організмі і допомагає тримати вагу тіла в нормі.
  • Очищує печінку.
  • Якщо часто псується настрій, спробуй куркуму. Вона діє як антидепресант.
  • Допомагає при болях у горлі. Адже має антисептичні та знеболювальні властивості.
  • Слугує дієвим помічником при опіках. Для цього потрібно пасту з куркуми змішати з соком алое.
  • Покращує роботу судин, а ще – допомагає при склерозі.

Отож, тепер ти знаєш, які корисні властивості має куркума. Додавай її щодня до страв і читай інші наші поради.

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Теги: Алла Гичка, куркума
05.05.2021 09:37



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