Корисні спеції: чому важливо додавати у страви куркуму

Які корисні властивості має куркума та чому її потрібно додавати у їжу – читай нижче у матеріалі від Ранку у Великому Місті.

Куркума – це багаторічна рослина із сімейства імбирних. Її часто використовують у кулінарії, адже ця спеція має тонкий своєрідний аромат та є природним барвником.

Та попри це куркума має ще й безліч корисних властивостей.

Корисні властивості куркуми

Куркума запобігає появі онкологічних захворювань. У тому числі – раку молочних залоз.

Регулює обмін речовин в організмі і допомагає тримати вагу тіла в нормі.

Очищує печінку.

Якщо часто псується настрій, спробуй куркуму. Вона діє як антидепресант.

Допомагає при болях у горлі. Адже має антисептичні та знеболювальні властивості.

Слугує дієвим помічником при опіках. Для цього потрібно пасту з куркуми змішати з соком алое.

Покращує роботу судин, а ще – допомагає при склерозі.

Отож, тепер ти знаєш, які корисні властивості має куркума. Додавай її щодня до страв і читай інші наші поради.

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