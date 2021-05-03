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ICTV Ранок 03.05.2021 10:25
03.05.2021 10:25
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ТОП-5 причин закохатися у себе просто зараз


Чому варто полюбити себе? 5 основних причин.

“Хочеш закохатися? Почни із себе!”

Із такого і подібних закликів складаються багато мотиваційних спічів, консультацій психологів та ранкових медитацій.

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Справді, тема любові до себе настільки популярна у сучасному світі, що про неї говорять усі.

Проте далеко не кожен може похвалитися нею на практиці.

Але чому любити і приймати себе так важливо?

Ранок у Великому Місті зараз тобі розповість.

ТОП-5 причин полюбити себе

Багато людей асоціюють любов до себе із чимось негативним та вкрай неприємним, плутаючи її з егоїзмом.

А проте не все так однозначно!

Любов до себе, або ще її називають — здоровий егоїзм, має бути присутня у кожному.

Ба більше — це єдина любов, за яку варто боротися, адже насамеред це:

Платформа для нових можливостей

Коли полюбиш себе, почнеш дивитися на речі, людей і життя під іншим кутом зору.

Перед тобою відкриються безліч нових можливостей та перспектив для реалізації власних талантів.

Ти запитаєш, у чому полягая ця магія?

Все дуже просто. Відповідь колись дав усім відомий Авраам Лінкольн:

Якщо хочеш досягти успіху, продовжуй вірити в себе і тоді, коли в тебе вже ніхто не вірить.

А хіба це можливо без любові до себе?

Інвестиції у власне щастя

Хто б там що не казав, а найкорисніші інвестиції — ті, які ми вкладаємо у власне здоров’я та щастя.

Своєчасний похід до лікаря чи абономент у спортзал, омріяний курс SMM чи поїздка на море, маска для зволоження обличчя чи бомбочка для ванни…

Людина, яка любить себе, обов’язково інвестуватиме гроші у саморозвиток та яскраві емоції.

А вони їй за це красно подякують згодом — кар’єрним зростанням, приємними спогадами чи іншими приємностями.

дівчина біля моря фото

Внутрішня гармонія

Віднайти душевний спокій і назавжди забути про самобичування — хіба не мрія?

Саме це пропонує любов до себе.

Твій внутрішній критик нарешті замовкне і прийматиме тебе будь-яким — продуктивним і лінивим, сильним та слабким, із макіяжем та без.

Саме після цього прийде самоусвідомлення та той омріяний гармонійний стан контакту з власною душею.

медитація фото

Самодостатність

Часто розум людини сприймає за останню інстанцію все, що про неї говорять інші.

А тоді ночами нам не дають спати всі ці думки а-ля: “Як це виглядатиме?”, “А що люди скажуть?”, “А, може, я й справді нічого не вартий(-а)?” тощо.

То от, заради свого здорового сну, тривких нервів та економії часу, не варто перейматися думкою інших або ще гірше — порівнювати себе з ними.

Любов до себе подарує самодостатність та впевненість у власній унікальності.

важко фото

Здорові стосунки з іншими людьми

Людина, яка ставиться з любов’ю до себе, як правило, випромінює спокій, позитив та внутрішню впевненість.

Такі якості неодмінно притягують людей.

І то неабияких, а емоційно стабільних, успішних і щасливих.

Можеш не сумніватися — твої відносини з ними тепер теж складатимуться вдало, адже:

Лише той, хто любить себе, може по-справжньому полюбити інших…

закохані фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети внутрішньої впевненості.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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Теги: любов, невпевненість, психологія
03.05.2021 10:25



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