Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 29.04.2021 09:16
29.04.2021 09:16
Поділитися

Смачні та ароматні: найкращі рецепти пасок до Великодня


Як спекти смачну паску? Ранок у Великому Місті підготував найкращі покрокові рецепти, які точно сподобаються тобі і твоїм рідним.

Тож обирай, який рецепт тобі до вподоби – створи свій маленький кулінарний шедевр до Великодня.

Рецепти пасок до Великодня

Шоколадна паска

Інгредієнти

Для тіста:

  • Борошно – 500 гр
  • Тепле молоко – 200 мл
  • Цукор – 120 гр
  • Шоколад – 1 плитка
  • Какао – 60 гр
  • Дріжджі сухі – 7 гр
  • Масло – 50 гр
  • Олія – 30 гр
  • Яйця – 1 шт
  • Жовток – 1 шт
  • Сіль – щіпка
  • Апельсинова цедра – 2 ч.л.

Для глазурі:

  • Шоколад – 50 гр
  • Масло – 25 гр
  • Присипка

Приготування:

  1. Приготуй опару. Для цього в тепле молоко висип дріжджі та 2 ложки борошна. Перемішай і залиш на півгодини в теплому місці.
  2. Візьми 1 яйце і 1 жовток, додай цукор, сіль та ретельно збий міксером. Додай олію і вершкове масло.
  3. Окремо змішай какао з борошном.
  4. В опару потроху додай яєчно-масляну суміш і просіяне борошно. Замішай тісто.
  5. Ємність змасти олією, поклади туди тісто і постав у тепло на годину.
  6. Поріж шоколад на шматочки, натри цедру і все це додай у тісто. Обімни і постав у тепло ще на 45 хвилин.
  7. Розподіли по формах і випікай півгодини при температурі 180°С без конвекції.
  8. Приготуй глазур. Для цього розтопи шоколад разом із маслом у мікрохвильовці і ретельно перемішай.
  9. Прикрась паски глазур’ю та присипкою.

Класична паска

паска фото

Фото: Pixabay

Інгредієнти:

  • Борошно – 800-900 грамів
  • Масло вершкове – 380 грамів
  • Ізюм – 300 грамів
  • Молоко – 3 склянки.
  • Яйця – 6 штук (5 у тісто і 1 для змазування пасок)
  • Цукор – 2 склянки
  • Живі дріжджі – 50 грамів (або 25 грамів сухих)
  • Сіль – 1 чайна ложка
  • Ванільний цукор – 1 столова ложка
Також по темі: ТОП-5 страв для для Великоднього столу Чистий четвер 2021: що можна, а що заборонено робити Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: головні правила

Приготування:

  1. Розігрій молоко до 35 градусів, розчини в ньому дріжджі та ложку цукру. Додай половину борошна і ретельно розмішай. Залиш опару на 1 годину в теплому місці.
  2. Розтопи масло. Помий яйця та відокрем жовтки від білків. Білки взбий міксером, жовтки окремо перетри з цукром. Додай все це в опару, яка вже встигла піднятись.
  3. Додай решту борошна і заміси еластичне тісто. Накрий плівкою та залиш на 3 години в теплому місці.
  4. Залий ізюм гарячою водою на 15 хвилин, потім обсуши рушником та обваляй у борошні.
  5. Обімни тісто, додай ізюм і постав підходити ще на годину.
  6. Розклади тісто по формах, ще раз постав на тепле місце на 30 хвилин, після цього – змаж яєчним жовтком.
  7. Випікай 40-60 хвилин при температурі 180°С без конвекції.
  8. Прикрась, як тобі подобається.

Сирна паска

Сирна паска фото

Фото: Pixabay

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний – 250 грамів
  • Сметана жирна – 80 грамів
  • Родзинки – 100 грамів
  • Цукрова пудра – 70 грамів
  • Вершкове масло – 50 грамів
  • Цедра лимона – 20 грамів
  • Ванільний цукор – 1 пакетик.

Приготування:

  1. Перебий у блендері кисломолочний сир разом із м’яким маслом, сметаною, пудрою та ваніліном.
  2. Додай ізюм і цедру, ретельно перемішай.
  3. Застели форму марлею в 3 шари, виклади туди сиркову масу та добре утрамбуй.
  4. Прикрий марлею, зверху постав щось важеньке та відправ у холодильник на 12 годин.
  5. Зніми марлю, прикрась і подавай.

Рецепт смачної паски – відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як купити якісну паску.

Головне фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Великдень, свято
29.04.2021 09:16



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати