Чистий четвер 2021: найкращі привітання і листівки українською мовою

Привітання з Чистий четвергом у віршах, прозі і картинках на будь-який смак.
Чистий четвер – один із найвідоміших і найбільш шанованих днів Великого тижня.
У 2021 році він припадає на 29 квітня.
У цей день прийнято очищати свої думки від негативу, а будинок від бруду та непотрібних речей і, звісно, ж вітати усіх християн.
Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання із Чистим четвергом, які точно сподобаються твоїм близьким і друзям.
Привітання з Чистим четвергом
Привітання з Чистим четвергом віршах
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.
***
Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая.
***
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!Також по темі: Скільки коштує приготувати паску вдома? Перевіряємо ціни і якість продуктів Чистий четвер 2021: що можна, а що заборонено робити Великодня "небезпека". Які барвники для яєць краще не купувати
***
Нехай від бруду, пилу, сміття
Весь очиститься ваш будинок.
Нехай підуть усі злі думки
З цим Чистим четвергом.
Щоб і небо було ясним,
І чиста була душа.
Щоб всі ми відчували,
Яка Пасха хороша!
Привітання з Чистим четвергом у прозі
Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!
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Вітаю з Чистим Четвергом! Винеси з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться інша історія твого життя, наповнена тільки щастям, любов’ю і радістю!
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З Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збувалися, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров’я, легких і цікавих доріг!
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У Чистий четвер вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть із обмиванням всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!
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У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.
Короткі СМС-привітання з Чистим четвергом
Із Чистим четвергом! Від усього серця бажаю здоров’я всій Вашій родині, миру Вашому дому і світлої весни!
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Нехай Чистий четверг прибере з вашого життя весь негатив і чорні смуги, а життя хай стане чистим і білим.
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Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок.
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Нехай в Чистий четвер з дому підуть всі образи і тривоги, нехай серце покинуть всі похмурі думки і печалі.
Вітальні листівки з Чистим четвергом
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про Великдень 2021.
Фото: Pexels