Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: головні правила

Як правильно вийти з посту?

Актуальне наразі питання, адже вже цього тижня завершується Великий піст.

І якщо відразу накинутись на всі продукти, які були заборонені, то можна випадково добряче собі нашкодити.

Піст тривав аж цілих 48 днів, тому різко виходити з нього – небезпечно.

Тож для тих, хто суворо дотримувався традиції, ми підготувати список порад, як підготувати шлунок до свята.

Як правильно вийти з посту?

Якщо накинутись на різноманітні страви відразу, то м’яко кажучи, твій шлунок буде в шоці. Тому побережи його в перший день Великодня. За основу в харчуванні варто взяти овочі та фрукти.

Не їж багато м’ясного. Надавай перевагу рибі або курячому м’ясу. Вони легше сприймаються шлунком і не призводять до тяжкості в животі.

Не варто в перший день після посту їсти салати, заправлені майонезом. Бажано замінити його на оливкову олію, для прикладу.

Зверніть увагу на кисломолочні продукти. Дієтологи радять їсти йогурт, кефір, сметану, сир – вони допоможуть швидше вийти з посту без шкоди для здоров’я. І саме ці продукти найкраще підготують організм до переходу на іншу їжу.

Із посту потрібно виходити поступово. Перші два тижні бажано відмовитись від смаженого та жирного.

Прислухайся до свого організму. Якщо після вживання певних продуктів ти відчуваєш дискомфорт, то варто на цьому зупинитися і замінити їжу на більш легку.

Пий багато води. Рекомендується випивати склянку води за півгодини до того, як сядеш за стіл або через 1-2 години після прийому їжі. Але пам’ятай, запивати їжу – не потрібно.

Забудьте на деякий час про цукерки та свіжу випічку, хоча б на перші 3-5 днів. Їсти бажано ті паски, які спечені ще в Чистий четвер.

Якщо стоїть вибір: випити червоне вино чи щось міцніше – сміливо обирай вино. Але зовсім небагато. Адже алкоголь у великій кількості може отруїти ваш організм. Як варіант, можна розвести його водою.

І головна порада – їж маленькими порціями.

Пам’ятай, піст – це, перш за все, духовне очищення, а не особлива дієта, щоб скинути зайві кілограми.

Якщо твій шлунок не готовий до кардинальних змін, то на майбутнє краще поберегтися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати на Великдень.

Фото: Pexels

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