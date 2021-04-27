Б’ють жінок різками? Емігрант розповів про дивні великодні традиції чехів

Емігрант про великодні традиції чехів.
Українець Денис має досвід життя у різних країнах, зараз хлопець мешкає в Чехії.
Він розповість, чому деякі чеські ліфти – це справжній атракціон?
Чому на Великдень чеські чоловіки б’ють жінок різками та обливають холодною водою?
Дивні великодні традиції
Вже цієї неділі частина українців буде їсти крашанки з пасками і вітатися словами «Христос Воскрес».
Чехи, більшість із яких католики, відсвяткували Великдень ще 4 квітня.
З нагоди цього свята Денису довелося дізнатися багато цікавих місцевих традицій.
У Чехії є одна великодня БДСМ-традиція. У понеділок після Великодня чоловіки і хлопці б’ють жінок і дівчат по сідницях спеціальними різками. Я здивувався, коли перший раз почув про цю традицію. Думав це жарт, ХХІ століття, але ні, це правда.
І цієї сексистської традиції дотримуються навіть перші особи держави.
За шмагання жінки мають дарувати чоловікам алкоголь або цукерки.Також по темі: Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: головні правила Смачні та ароматні: найкращі рецепти пасок до Великодня Великодня "небезпека". Які барвники для яєць краще не купувати
Поливання водою
Також в цей день заведено поливати жінок з відра холодною водою.
Вважається, що ці ритуали роблять жінок молодшими і допомагають в продовженні роду, тому жінки мають бути вдячні.
Ба більше, жінці може дістатися не лише від свого чоловіка, а і від будь-якого іншого.
Добре, що хоч термін «виконання» цієї традиції недовгий.
Можна, наприклад, піти і відшмагати жінку сусіда, але робити це можна лише у понеділок після Великодня і лише до 12:00 години. Палиця, якою б’ють, називається помласка. У перекладі – “та, яка робить молодшою”.
Що таке стрижка маллет і чому чехи досі її носять, хоча модною вона була років 40 тому?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливі турецькі страви.
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