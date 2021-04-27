Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 27.04.2021 13:50
27.04.2021 13:50
Поділитися

Б’ють жінок різками? Емігрант розповів про дивні великодні традиції чехів


Емігрант про великодні традиції чехів. 

Українець Денис має досвід життя у різних країнах, зараз хлопець мешкає в Чехії.

Він розповість, чому деякі чеські ліфти – це справжній атракціон?

Чому на Великдень чеські чоловіки б’ють жінок різками та обливають холодною водою?

Дивні великодні традиції

Вже цієї неділі частина українців буде їсти крашанки з пасками і вітатися словами «Христос Воскрес».

Чехи, більшість із яких католики, відсвяткували Великдень ще 4 квітня.

З нагоди цього свята Денису довелося дізнатися багато цікавих місцевих традицій.

У Чехії є одна великодня БДСМ-традиція. У понеділок після Великодня чоловіки і хлопці б’ють жінок і дівчат по сідницях спеціальними різками. Я здивувався, коли перший раз почув про цю традицію. Думав це жарт, ХХІ століття, але ні, це правда.

І цієї сексистської традиції дотримуються навіть перші особи держави.

За шмагання жінки мають дарувати чоловікам алкоголь або цукерки.

Також по темі: Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: головні правила Смачні та ароматні: найкращі рецепти пасок до Великодня Великодня "небезпека". Які барвники для яєць краще не купувати

Поливання водою

Також в цей день заведено поливати жінок з відра холодною водою.

Вважається, що ці ритуали роблять жінок молодшими і допомагають в продовженні роду, тому жінки мають бути вдячні.

Ба більше, жінці може дістатися не лише від свого чоловіка, а і від будь-якого іншого.

Добре, що хоч термін «виконання» цієї традиції недовгий.

Можна, наприклад, піти і відшмагати жінку сусіда, але робити це можна лише у понеділок після Великодня і лише до 12:00 години. Палиця, якою б’ють, називається помласка. У перекладі – “та, яка робить молодшою”.

Що таке стрижка маллет і чому чехи досі її носять, хоча модною вона була років 40 тому?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливі турецькі страви.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Великдень, українські емігранти, Чехія
27.04.2021 13:50



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати