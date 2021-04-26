Як прожити більше 100 років? ТОП-7 секретів довгожителів

Поради довгожителів, які допоможуть прожити довге та наповнене життя.

Хороша їжа, сон та пофігізм?

Ранок у Великому Місті зібрав поради від довгожителів, які прожили понад 100 не лише довгих, а й насичених років.

Читай нижче.

ТОП-7 секретів довгожителів

Активний спосіб життя

Перша річ, яка об’єднує усіх довгожителів — це постійний рух.

Американка Джераліен Теллі прожила 116 років, і більшість з них — провела активно.

То робота на фермі, то заняття спортом, то риболовля.

І справді, якщо починати кожен світ день із нескладних вправ, можна не лише продовжити собі життя, а й зробити його бадьорішим та позитивнішим.

Здоровий сон

Японка Місао Окава, що прожила 117 років, якось поділилась своїм секретом довголіття:

Багато суші і багато сну.

І це цілковита правда.

Якщо ти спатимеш менше 7 годин на добу, то підвищиш ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема:

діабету;

серцево-судинних захворювань, інсульту, високого кров’яного тиску;

збільшення ваги та ожиріння;

порушення імунної системи;

погіршення психічного здоров’я, депресії.

Навіщо допускати до себе ті проблеми, коли сон — це не лише корисно, а й приємно?

Сталий режим харчування

Більшість довгожителів слідкують за тим, що їдять.

Зазвичай вони вживають екологічно чисту їжу, полюбляють овочі та фрукти.

Француженка Жанна Кальман, що прожила 122 роки, до останнього дня регулярно їла фруктовий салат.

І це не байка — рослинні молекули стимулюють імунну систему і не дають їй занадто швидко старіти.

Ще один цікавий секрет довголіття від японця Кімура Джероемона, що прожив 116 років, полягає у вживанні їжі невеличкими порціями.

Догляд за собою

Любов до себе має величезне значення, адже сприяє довгому та щасливому життю.

Коли американку Гертруду Бейнс, що прожила до 115, запитали, у чому секрет її довголіття, вона відповіла:

Бог… запитайте у нього. Я жила, піклуючись про себе, як він мені і велів…

А от Бернандо ЛаПалло із США, який прожив до 114 років, щодня масажував ноги оливковою олією.

Він був переконаний — так вони почуватимуть себе молодими.

Пофігізм

На думку Сари Кнаусс, яка прожила 117 років, найбільший секрет довголіття в тому, щоб “не засмучуватися через дрібниці”.

Якщо всілякі труднощі та стреси і так постійно супроводжують нас впродовж життя, навіщо створювати їх собі самостійно?

Не сприймай все так близько до серця — і міцна неровова система та емоційна стабільність тобі неодмінно віддячать!

Розуміння мети свого життя

Ден Бюттнер у книзі “Блакитні зони на практиці” стверджує, що чітке розуміння сенсу свого життя може додати до семи років життя.

У Японії це називається “Ікігай” а на Нікої – “План де віду”.

Українською ці вислови перекладаються як “Те, заради чого я прокидаюся вранці”.

Мусиш визначити свій “план де віду”, аби ще довго прокидатися усміхненим та бадьорим.

Позитивне мислення

Доктор стенфордського університету Барбара Фредріксон довела, що думка впливає на тривалість життя.

Позитивне мислення не лише допомагає досягнути бажаного, а й позбаляє від тривоги та страхів.

Та й, зрештою, будьмо чесні, без оптимізму в цьому житті доведеться складно і не надто приємно…

Нагадаємо, раніше ми публікували 10 ідей для підробітку на пенсії.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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