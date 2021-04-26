ТОП-5 страв для для Великоднього столу

Що приготувати на Великдень?

Великий Піст закінчується, а, отже, час накривати багатий святковий стіл.

На ньому обов’язково мають бути паска, яйця, м’ясо та риба та інші смаколики.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі страви на Великдень 2021, які точно сподобаються тобі і твоїм рідним.

Найкращі страви на Великдень

Салат Великоднє курча

Інгредієнти

Свина печінка – 300 г

Морква – 2 шт

Яйця – 3 шт

Кукурудза консервована – 150 г

Сир твердий – 100 г

Майонез – 150 г

Цибуля зелена – 40 г

Маслини без кісточки – для прикрашення

Сіль за смаком

Приготування:

Печінку промийте, розріжте на 2-3 частини, відваріть у підсоленій воді 30-40 хвилин. Дістаньте з води, дайте охолонути та наріжте кубиками. Відваріть і почистіть яйця та моркву Половину морквини наріжте кільцями – вони нам знадобляться для прикрашення. Решту моркви наріжте дрібними кубиками. Яйця розділіть на білки і жовтки. З білків виріжте 2 маленьких кола, які стануть очима курчати. Решту білків дрібно наріжте. Змішайте печінку, кукурудзу, яєчні білки, моркву та тертий сир. Додайте майонез, посоліть за смаком, перемішайте. Викладіть салат на пласку тарілку в формі яйця. Зверху змажте майонезом та засипте тертими жовтками. Прикрасьте морквою, білками, оливками та зеленню як на фото.

Заливні яйця

Інгредієнти

Яєчна скорлупа – 5 шт

Варена ковбаса – 150 г

М’ясний бульйон – 400 г

Солодкий перець – 1 шт

Зелений горошок – 100 г

Кукурудза – 100 г

Желатин – 20 г

Петрушка – 3 гілочки

Сіль – за смаком

Приготування

Ретельно вимийте яйця з содою. З тупого боку розбийте верхню частину кожного яйця, видаліть жовток і білок, промийте скорлупу зсередини. Підготуйте подставки для яєць. Наприклад, солонки або рюмки, що підходять за розміром. Наріжте ковбасу і перець невеличкими кубиками. Гілочки петрушки поділіть на 3-4 частини. Красиво викладіть зелень у скорлупі. Далі шарами додавайте ковбасу, перець, зелений горошок та кукурудзу. Розчиніть желатин у гарячому бульйоні, залийте в скорлупу та поставте в холодне місце мінімум на 2 години.

М’ясний рулет із чорносливом

Інгредієнти

Свиняча вирізка – 700 г

Чорнослив – 50 г

Курага – 50 г

Майонез – 2 ст.л

Сіль, перець за смаком

Приготування:

М’ясо промийте, обсушіть та розріжте вздовж волокон таким чином, щоб вийшов один довгий пласт товщиною 1,5 – 2 см. Злегка відбийте, посоліть, поперчіть за смаком та натріть майонезом. Запарьте сухофрукти. Для цього залийте гарячою водою на 5 хвилин і просушіть рушником. Розкладіть на м’ясо чорнослив та курагу. Зверніть у щільний рулет та замотайте у фольгу. Налийте в термостійку форму трішки води, покладіть у неї рулет та запікайте 1,5 години при температурі 180 С°. Коли охолоне – наріжте ломтиками і подавайте.

Рибний пиріг із сардиною

Інгредієнти

Тісто:

Вершкове масло – 100 г

Борошно 150 г

Сметана – 3 ст.л

Сода – ½ ч.л

Оцет для гасіння соди

Сіль 1 ч.л

Начинка:

Сардина – 1 банка

Зелена цибуля – 100 г

Заливка:

Яйця – 3 шт

Сметана – 200 г

Борошно – 30 г

Кріп – 20 г



Приготування

Розтопіть вершкове масло. Додайте сметану, сіль і соду, погашену оцтом. Туди ж просійте 150 грамів борошна та замісіть тісто. Розкатайте тісто товщиною 1,5 см та викладіть у змазану маслом форму для випікання. Сформуйте бортики та зробіть наколи виделкою по всій площі. Розімніть сардину виделкою, змішайте з нарізаною цибулею та викладіть на тісто. Збийте яйця зі сметаною та рештою борошна. Залийте в форму та посипте нарізаним кропом. Випікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Сирна паска Святкова

Інгредієнти

Жирний кисломолочний сир – 1 кг

Вершкове масло – 200 г

Жирні вершки – 200 мл

Цукор – 200 г

Яйця – 5 шт

Ванільний цукор – 1 пакетик

Грецькі горіхи, ізюм, цукати – усього 300 г

Приготування

Творог і вершкове масло дістаньте з холодильника за 2 години до приготування. Збийте яйця з цукром і ваніліном. Додайте вершки, поставте на водяну баню і варіть, поки суміш не загусне. Не забувайте постійно помішувати, аби вона не пригоріла. Дайте охолонути до кімнатної температури. Перебийте творог у блендері, змішайте з вершковим маслом, збийте міксером. З`єднайте творожну та яєчно-вершкову частини. Додайте горіхи, ізюм і цукати та ретельно перемішайте. Вистеліть форму для паски вологою марлею в 2 шари. Перекладіть у неї сирне «тісто». Поставте під прес та винесіть у холодне місце мінімум на 8 годин. Прикрасьте цукатами і подавайте. Смачного! 🙂

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Великдень 2021.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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