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ICTV Ранок 26.04.2021 17:00
26.04.2021 17:00
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Еко-крашанки. Як пофарбувати яйця натуральними барвниками


Як пофарбувати яйця на Великдень без використання небезпечних хімічних барвників? Ранок у Великому Місті зібрав кілька варіантів, які не нашкодять ані здоров’ю, ані екології.

Ми не будемо розповідати про лушпиння цибулі – про них, здається, і так уже всі знають.

Зупинимося на більш оригінальних варіантах власноруч зробити яскраві та безпечні крашанки.

Як фарбувати яйця натуральними барвниками?

  • Перед тим бажано промити яйця у содовому розчині. Це допоможе їх знежирити – і натуральна фарба краще візьметься.
  • Звари яйця в обраному розчині, після цього залиш у ньому на час від 30 хвилин до 12 годин. Чим довше яйця лежатимуть, тим більш насичений колір вийде.
  • Після цього акуратно дістань крашанки і дай їм висохнути.
  • Обов’язково додавай у натуральні фарби оцет. Він злегка роз’їсть шкаралупу і зробить поверхню яєць більш сприйнятливою до барвників.
  • Якщо злегка протерти пофарбовані яйця соняшниковою олією – вони матимуть чудовий блиск і красиво сяятимуть на сонці у великодньому кошику.

Чим пофарбувати яйця

Чим фарбувати яйця в різні кольори

Червоний колір

Насиченого червоного кольору можна досягнути за допомогою звичайного буряка. Для цього натри 3 штуки на дрібній терці або в комбайні, додай столову ложку оцту і 1 літр води.

Жовтий колір

У 2 літри води розчини 3 ст.л. куркуми і додай 1 ложку оцту.

Лавандовий колір

Усе, що тобі знадобиться – це домашній нерозведений виноградний сік.

Зелений колір

Залий пів кілограму шпинату літром води і вари на повільному вогні, поки вода не стане яскраво-зеленою. Після цього додай у відвар 3 ст.л. оцту. Замість шпінату можна використати крапиву.

Великдень фото

Фото: Unsplash

Синій колір

Розведи червоне вино з водою у співвідношення 1:1, додай 3 столові ложки оцту та 1 ложку солі.

Коричневий колір

Завари міцний чай міцний чай або натуральну каву.

Помаранчевий колір

Зроби морквяний фреш і опусти в нього яйця. Можна варити 8-10 хвилин або просто залишити їх на ніч.

Ще оригінальніший декор можна отримати, якщо пофарбувати не лише курячі, але й перепелині яйця.

крашанки фото

Фото: Рexels

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепти Пасок.

Головне фото: Рexels

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Теги: Великдень, корисні поради
26.04.2021 17:00



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