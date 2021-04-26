5 причин почати займатися йогою

Чому варто почати займатися йогою? Ранок у Великому Місті разом із учителем йоги Катериною Демко зібрали для тебе список причин нарешті відкласти всі справи та записатися на тренування.

Відчути ефект від йоги можна вже за 2 місяці регулярних занять. Достатньо приділяти їй хоча б 15-45 хвилин на день. Займатися можна як самостійно вдома, так і в групі з інструктором.

Навіщо займатися йогою?

Ти станеш здоровіше

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Catherine Demko(@mysterious_777) 5 Янв 2020 в 11:13 PST

Йога – це справжня знахідка для тих, хто хоче покращити здоров’я без ліків.

Хронічні захворювання, головні болі, проблеми зі спиною – заняття здатні усунути цілу низку неприємних симптомів.

Уже за кілька місяців у тебе поліпшиться кровообіг, м’язовий тонус, робота серцево-судинної, дихальної, травної та ендокринної систем організму.

А ще – покращиться імунітет і загальне самопочуття.

Нормалізується вага

Йога – дуже ефективний і безпечний спосіб боротьби із зайвою вагою.

Вона допоможе тобі не тільки схуднути, але й зробити тіло міцним та підтягнутим. Адже деякі асани задіюють глибокі м’язи, відповідальні за стрункий силует.

Крім того, що йога працює з суглобами, дає прекрасну розтяжку і гнучкість, вона так само допомагає створити прекрасну фігуру завдяки силовим практикам, – пояснює Катерина.

Користь йоги полягає ще й у тому, що вона допомагають розібратися з емоційними причинами переїдання. А отже – тобі більше не хотітиметься «заїдати» стрес цукерками або бургерами.

Поліпшиться емоційний стан

Після занять йогою, змінюється емоційний стан, з’являється відчуття спокою, життєрадісності, внутрішньої гармонії, пояснює Катерина.

А от страждання і душевний біль починають розчинятися. Тож уже за пару тижнів від стресу та депресії не залишиться і сліду!

Піднімається рівень енергії, виникає відчуття спокою. Ті завдання, які раніше могли викликати агресію, після занять сприйматимуться спокійніше. А там, де здавалося, що немає виходу із ситуації, знаходяться рішення, – говорить інструкторка із йоги.

Покращаться відносини з рідними та друзями

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Catherine Demko (@mysterious_777) 5 Ноя 2019 в 4:25 PST

Йога допомагає позбутися перепадів настрою, робить людину більш спокійною та врівноваженою.

А отже – ти більше не зриватимешся на інших.

Навпаки, будеш буквально випромінювати позитивну енергію.

Зміцняться жіноче здоров’я і чоловіча сила

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Catherine Demko (@mysterious_777) 15 Ноя 2019 в 1:38 PST

Йога допомагає відрегулювати гормональний фон та покращує кровообіг в області малого тазу.

Завдяки цьому, заняття благотворно впливають на репродуктивні функції організму.

Та й задоволення від інтимних стосунків стане в рази більше 🙂

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати бігати зранку.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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