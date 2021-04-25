Імунітет у безпеці. Корисні властивості ехінацеї

Чим корисна ехінацея.

Ніжна квітка із пурпуровими пелюстками.

Такою ми уявляємо ехінацею.

Проте ця квітка вражає не лише красою, а й низкою цілющих властивостей.

Ранок у Великому Місті вже готовий розповісти про користь ехінацеї.

Корисні властивості ехінацеї

Підтримує імунітет

Ехінацея містить магній, калій, натрій, марганець.

Вона багата на залізо, кальцій, кремній, вітаміни А, С і Е.

Ці речовини зміцнюють імунітет та сприяють очищенню лімфатичної системи.

Ліквідує головний біль

Відвар ехінацеї усуває головний біль.

Квітка нормалізує сон і зменшує навантаження на нервову систему.

Бореться з інфекціями

Ехінацея може підвищувати регенерацію тканин.

Відбувається це завдяки полісахаридам у її складі.

Вони забезпечують клітинам захист від інфекції.

Полісахарид ехінацин знищує грибки та мікроби і зменшує біль.

Запобігає хворобам

Ехінацея містить оксикоричні кислоти.

Ці речовини мають протизапальну дію.

Поліпшують роботу нирок і печінки.

Також вони зменшують кількість продуктів азотного обміну.

Це мінімізує розвиток хронічних захворювань.

Береже жіноче здоров’я

Ефірні масла ехінацеї ефективно долають кандидоз.

Вони захищають організм від патогенної мікрофлори.

Популярна в косметології

Ехінацея часто входить до складу крему для обличчя.

Сприяє утворенню колагену, еластану і білкових волокон, які є «арматурою шкіри».

Коректує овал обличчя та сповільнює старіння клітин.

Ехінацею часто застосовують при виготовленні сонцезахисної косметики.

Вона ефективна у разі опіків, захищає шкіру від ультрафіолету.

Застереження

Попри свою цілющість ехінацея може і нашкодити.

Не рекомендують вживати продукти з квіткою немовлятам.

Обережними слід бути і тим, хто хворіє на лейкоз, туберкульоз, бронхоспазм або має індивідуальну чутливість до компонентів.

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Фото: Unsplash

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