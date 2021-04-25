Епоха онлайн-кохання: як правильно знайомитися в Інтернеті

Безпечні онлайн-знайомства: 5 основних порад.

Пандемія коронавірусу вплинула на усі сфери нашого життя — у тому числі і на романтичну.

І хоч знайомства в інтернеті з’явилися вже давно, такої слави та визнання, як зараз, вони ще не бачили.

Цілком зрозуміло, чому — навіть найбільші скептики втомлюються від чергових локдаунів.

Але перед тим, як виходити на простори інтернету заради пошуків друга чи кохання всього життя, потрібно знати певні правила.

Які саме, читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Найкращі платформи для знайомств

Для початку розповімо про місця, які користуються найбільшою популярністю серед охочих познайомитись в інтернеті.

Tinder — той самий додаток, який своїм легендарним “свайпом” змінив традиційні знаймства назавжди;

— той самий додаток, який своїм легендарним “свайпом” змінив традиційні знаймства назавжди; Badoo — ще один гігант “любовних свайпів” із понад 500 млн зареєстрованих користувачів;

— ще один гігант “любовних свайпів” із понад 500 млн зареєстрованих користувачів; Airtripp — додаток, що дозволяє подорожувати онлайн, адже його головною метою є познайомити тебе з іноземцями;

— додаток, що дозволяє подорожувати онлайн, адже його головною метою є познайомити тебе з іноземцями; Okcupid — гідний конкурент вище названих застосунків. Щоправда, в Україні він не настільки популярний, як у США;

— гідний конкурент вище названих застосунків. Щоправда, в Україні він не настільки популярний, як у США; Hater — цей додаток допоможе підшукати тобі потенційних друзів або партнерів, спираючись на те, що ти ненавидиш. Познайомитися з людиною, яка ненавидить усе те, що й ти — ще та насолода!

Окрім цього, багато людей використовують для знайомств старі добрі соцмережі.

І як стверджують експерти — це найбільш безпечний спосіб.

У соцмережі набагато нижча ймовірність того, що ти зіткнешся не з тією людиною, за яку вона себе видає.

До правил безпеки повернемось після найцікавішого!

ТОП-5 порад для онлайн-знайомств

Подбай про свій профіль

Конкуренція в інтернеті не менша, ніж у реальному житті.

Тож, щоб зацікавити людей власною кандидатурою, намагайся максимально заповнитии свій профіль.

І чи не найголовнішим елементом твого акаунту є саме аватарка.

Це має бути актуальне фото, де добре видно твоє обличчя.

Тому подбай про кілька вдалих кадрів і не забудь розповісти про себе та свої очікування.

Не бійся проявляти ініціативу

Напевно, ні для кого не секрет, що на початкових етапах спілкування вирішальне значення мають перші написані фрази.

Вони мають бути креативними та небанальними.

Спершу проаналізуй анкету потенційного співрозмовника, дізнайся про його інтереси і світогляд.

І якщо тебе зацікавило щось, окрім зовнішності — сміливо пиши, не боячись відмови або ігнору.

Не забувай про стриманість та доброзичливість

Коли спілкування нарешті зав’язалося, намагайся вести себе природно.

Не варто завалювати людину питаннями та розповідями, але і намагатися бути занадто холодним теж не слід.

Просто будь собою.

Якщо хочеш продовження, доведеться показати своє реальне “Я”.

Пам’ятай про основні правила безпеки

Нікому і ні за яких обставин не переказуй особисті кошти і не повідомляй свої паспортні дані;

Перевір людину у “чорних списках” аферистів — їх можна знайти у відкритому доступі в мережі;

Намагайся поспілкуватися по відеозв’яку. Як правило, аферисти не бажають показувати власне обличчя, тому це чудова перевірка;

Якщо ти бачиш, що події розвиваються надто швидко, варто засумніватися у їх справжності;

Не варто надсилати свої інтимні фото навіть тій людині, яка викликає в тебе симпатію і не є схожою на афериста. Так ти зможеш уникнути шантажу і маси неприємностей у майбутньому.

Якщо ви вирішили зустрітись у реальному житті — вибирай для перших побачень денний час і людні місця.

Переходь на офлайн

Ну от, ви вже обговорили усе, що тільки можна в переписці, і навіть кілька разів зідзвонились по відеозв’язку.

Якщо твій співрозмовник викликає довіру та омріяні метелики в животі, час перевести віртуальне в реальне.

Швидше за все, відчуття від спілкування в житті буде відрізнятися від спілкування в інтернеті, але якщо це “твоя людина” – все має скластися вдало!

Не варто забувати про карантинну дистанцію — принаймні на першому побаченні!)

Нагадаємо, раніше ми розповідали як розпізнати токсичну людину.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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