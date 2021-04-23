Вербна неділя 2021: найкращі привітання і листівки

Привітання з Вербною неділею у віршах, прозі і картинках на будь-який смак.
Вербна неділя – одне з важливих християнських свят, яке настає рівно за тиждень до Великодня. Воно знаменує вхід Ісуса Христа в Єрусалим.
Цьогоріч православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 25 квітня.
У цей день прийнято освячувати в церкві гілочки верби та злегка бити ними одне одного. Вважається, що цей ритуал має чудодійну цілющу силу.
Втім цьогоріч через карантин освятити вербу не вдасться. А от привітати рідних зі святом – можна і треба!
Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання з Вербною неділею, які точно сподобаються твоїм близьким і друзям.
Вербна неділя – привітання у віршах
Гілочки тоненькі,котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
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З чудовою Вербною неділею,
З добром, теплом і щастям!
Живіть в серце з натхненням,
На зло вітрам і ненастям.
Нехай гілка вербички запашної
Прожене все погане,
До вас поспішить з весною променевою
Хай щастя золоте!Також по темі: Небезпечні паски: чи можна купувати святкову випічку в магазині Коли Великдень 2021: дата і традиції світлого свята ТОП-5 страв для для Великоднього столу
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У неділю Вербну природа оновлюється,
Теплотою і радістю серце наповнюється,
Гілочки верби здоров’я нам дають,
Коли легенько ними б’ють.
З прекрасним святом вас я вітаю,
Приємних емоцій побільше бажаю,
Нехай все, що ви задумали, збувається,
Нехай в житті все легко вдається!
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Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
Вербна неділя – привітання у прозі
Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! З святом і всіх найкращих благ тобі!
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Сьогодні я вітаю тебе з Вербною неділею! Нехай разом з цим чудовим святом для тебе настане зоря нового життя, яка принесе радість, щастя і новий світлий погляд на світ! Нехай твоє життя стане втіленням найсміливіших сподівань!
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З Вербною Неділею! Нехай весняна гілочка верби стане символом чистоти твоїх помислів і щирої віри. Як вона прагне вгору, до сонця, нехай так само твоє життя прагне до доброго оновлення, успіхів і злетів.
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Чистотою і душевною добротою дихає все навколо: настала Вербна неділя, день радості і тріумфу всіх християн! Нехай же радість наповнить і твою душу, розіллється річкою в твоє прекрасне життя! Нехай тепло, благополуччя і красиві миті не покидають тебе!
Вербна неділя – короткі СМС привітання
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
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З Вербною неділею! Від усього серця бажаю здоров’я всій Вашій родині, миру Вашому дому і світлої весни!
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У цей світлий день бажаю щастя, здоров’я, миру та душевного спокою! З Вербною неділею тебе!
Вербна неділя – картинки і листівки
Нагадаємо, раніше ми розповідали про святкування Вербної неділі в умовах карантину.
Фото: Pixabay