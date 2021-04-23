Магнітні бурі в травні 2021 – календар небезпечних дат

У травні 2021 року планується одна потужна магнітна буря і одна слабка, але затяжна.

Коли саме будуть геомагнітні сплески, як вони впливають можуть вплинути на самопочуття та як пережити магнітну бурю? Розкажемо в матеріалі Ранку у Великому Місті на ICTV.

Коли будуть магнітні бурі в Україні

Травень 2021 обіцяє бути відносно спокійним у плані геомагнітних коливань. Очікується лише одна сильна магнітна буря на початку місяця.

Також наприкінці весни очікуються слабкі магнітні бурі, які відчують здебільшого метеочутливі люди.

3 мая – сильная магнитная буря; 11-26 мая – могут наблюдаться средние и слабые магнитные колебания.

Календар магнітних бур

Як магнітні бурі впливають на людей

Під час магнітних бур чимало метеозалежних людей скаржаться на головний біль, тахікардію, підвищений тиск, перепади настрою та загальну слабкість.

У такі дні суттєво підвищується ризик депресій та нервових зривів.

А кількість інфарктів, за даними деяких вчених, зростає на 25%.

Як пережити магнітну бурю

По можливості, уникай надмірних фізичних та емоційних навантажень

Відклади вирішення важливих питань на більш вдалий час

Більше гуляй на вулиці, частіше провітрюй кімнату

Вода зменшує вплив магнітних бур. Тому пий більше рідини більше води та прийми теплу ванну. Це допоможе розслабитися.

Вживай більше фруктів та овочів

Уникайте шкідливої їжі, солодощів та алкоголю

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі в квітні 2021.

Фото: Pexels

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