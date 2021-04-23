Коли Великдень 2021: дата і традиції світлого свята

Великдень 2021: коли і як православні та католики України відзначатимуть велике християнське свято.
Великдень, або Світле Христове Воскресіння – одне з головних свят для усіх християн.
Воно символізує перемогу над смертю Ісуса Христа, який приніс своє земне життя в жертву заради спасіння людства від страшних бід.
Великдень 2021: дата у православних і католиків
Великдень є перехідним святом, тобто його дата щороку зміщується.
Так, у 2021 році православні та греко-католики святкуватимуть його 2 травня, а католики – 4 квітня.Також по темі: Привітання з Днем народження для мами: вірші, проза, картинки Маленька принцеса з’явилася! Привітання батькам з народженням донечки Гарні слова про кохання: цитати про любов і стосунки
Вихідні на Великдень 2021
В Україні Великдень є державним святом і вихідним днем.
Оскільки він завжди припадає на неділю, то наступний після неї понеділок, 3 травня, також буде неробочим.
Таким чином, українці матимуть довгий вікенд з 1 по 3 травня.
Великдень 2021: традиції свята
Великий піст
Підготовку до Світлого Христового Воскресіння віряни починають за сім тижнів, тримаючи сорокаденний Великий піст.
У православних і греко-католиків він триватиме з 15 березня по 1 травня.
Католики ж будуть постувати з 17 лютого по 3 квітня.
Страсний тиждень
Останні 7 днів перед Великоднем називають Страсним тижнем.
У цей час згадують про останні дні Христа на землі, його страждання, розп’яття, смерть і чудесне воскресіння.
Освячення святкової корзини
До Світлого Христового Воскресіння традиційно печуть паски, фарбують яйця («крашанки») та готують різноманітні святкові страви.
У великодній ранок прийнято збирати великодню корзину і освячувати смаколики в церкві.
З Великодня і до свята Вознесіння (цього річ 13 травня у католиків,10 червня у православних) християни вітаються “Христос воскрес!”. На вітання відповідають “Воїстину Воскрес!”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про Великий піст 2021.
Фото: Рixabay