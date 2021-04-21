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ICTV Ранок 21.04.2021 09:09
21.04.2021 09:09
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Вербна неділя 2021: дата і що не можна робити


У 2021 році православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 25 квітня.

Які традиції має свято, чого не можна роботи в цей день і як його провести в умовах загальнонаціонального карантину?

Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.

Коли святкують Вербну неділю 2021

Вербна неділя – одне з головних християнських свят, яке настає рівно за тиждень до Великодня.

Цьогоріч православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 25 квітня.

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Вербна неділя – що це за свято

Вербна неділя має й інші назви – Вхід Господній в Єрусалим та Пальмова неділя.

Втім, у тих країнах, де пальми не ростуть, їх замінили на вербу. Адже це перша рослина, яка розквітає навесні і символізує початок нового життя.

Вербна неділя – традиції

У цей день прийнято вітати одне одного зі святом, відвувувати святкову службу в храмі та освячувати гілочки верби.

Їх потрібно зберігати їх вдома протягом усього року. Вважається, що освячена верба захищає будинок від пожеж і повеней, а його мешканцям дарує міцне здоров’я.

Втім, в умовах карантину йти до церкви не бажано. Найкращим способом поринути в світлу атмосферу свята – подивитись службу онлайн. Такі трансляції запускатимуть чимало церков.

Також є традиція у Вербну неділю злегка бити одне одного гілочкою верби зі словами: “Не я б’ю, верба б’є!”. Вважається, що це дає людині здоров’я та благополуччя.

верба фото

Вербна неділя – що не можна робити

  • Займатися важкою працею та хатніми справами.
  • Шити, прати, прибирати.
  • Сваритися.
  • Влаштовувати гучні святкування та веселощі.
  • Займатись коханням.
  • Вживати мясо, яйця, молочні продукти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про святкування Великодня 2021 в Україні.

Фото: Pixabay

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Теги: релігія, свято
21.04.2021 09:09



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