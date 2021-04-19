Не порожня трата грошей? 5 причин, чому варто купувати підписки

Чому варто підписуватися на різні сервіси – 5 причин від Ранку у Великому Місті.

Нині у мережі є дуже багато контенту.

На піратських сайтах можна переглядати новинки кінематографії, завантажувати улюблену музику та книги.

Здається, усе просто і не потрібно витрачати зайвих коштів на доступ до цих матеріалів.

Ми розібралися, чим корисна підписка і чому надмірне захоплення піратством може мати неприємний фінал.

Чому варто купувати підписки

Безпека

Не існує нічого безкоштовного.

Коли ми дивимося фільми на різних сайтах, то змушені переглядати дуже багато реклами.

Постійні оголошення, які заважають насолодитися кіно, підозрілі посилання.

Що вже й говорити про дивні додаткові умови при завантаженні музики.

Такі файли можуть стати загрозою для комп’ютера.

Ми не знаємо, наскільки вони безпечні для девайсів.

Своєрідною платою за неліцензований контент може стати зараження ПК вірусами.

Інвестиція у розвиток

Підписки розширюють горизонт наших можливостей.

Платний доступ до сервісів із вивчення іноземних мов мотивує не закидати цю справу.

Netflix із якісними серіалами та субтитрами до них допомагає підтримувати рівень англійської.

Це своєрідне поєднання розваг та навчання.

Зручність

Підписка – це своєрідний подарунок для тайм-менеджменту.

Ми економимо час на пошук інформації.

Алгоритми деяких сервісів, зокрема Spotify, ще й самі підбирають контент за нашими вподобаннями.

А передплативши YouTube Premium, можна назавжди забути про нав’язливу рекламу.

Мінімізація проблем

Музика, серіали, книги – це все є авторським контентом, за який потрібно платити.

Завантажуючи інтелектуальну власність із піратських сайтів, ми порушуємо закон.

Доступ до ліцензованих продуктів позбавляє нас зайвих клопотів та проблем.

Шанс підтримати улюблені проєкти

Купівля підписки на подкасти, додатки тощо – це круте заохочення для їхніх творців.

Фінансова мотивація є не тільки можливістю покращувати контент, вона дає зрозуміти, що все зроблено недарма.

Платний доступ до медіа – це гарна інформаційна гігієна.

Тоді ми читаємо об’єктивні журналістські матеріали, а не продиктовані замовником статті.

Передплата контенту – це маленький крок до великого процесу усвідомлення вавжливості інтелектуальної праці.

Адже фільми, пісні, романи, подкасти – це не просто розваги, а колосальна людська робота, яка має гідно оплачуватися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості роботи фрілансерів.

Фото: Unsplash

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