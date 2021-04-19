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ICTV Ранок 19.04.2021 10:52
19.04.2021 10:52
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На роботу як на фешн-показ: головні правила стильного офісного дрес-коду


Офісний дрес-код: як стильно одягнутися на роботу.

Усі ми чули про заїжджений образ “білий верх, чорний низ”.

Він переслідує нас ще зі школи, а потім із розпростертими обіймами чекає на робочих місцях.

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Навіть, якщо твій корпоративний дрес-код залишається байдужим і безкопромісним до модних тенденцій, не варто засмучуватись.

Якщо приділяти увагу деталям, вміло поєднувати їх між собою і прочитати цей матеріал Ранку у Великому Місті, то й в офісі можна виглядати стильно!

Офісний дрес-код

Стильні фасони

Одна із заповідей жіночого дрес-коду – спідниця має бути не вище коліна, а штани не мають надто облягати ноги.

Чудово — маємо кілька модних відповідей на це правило!

  • Діловий костюм.

Справжня бізнес-леді має хоча б 2 ділових костюми у своєму гардеробі — з брюками та спідницею.

Це завжди швидке та виграшне рішення.

Він додасть впевненого і доречного вигляду та дозволить погратися із найсміливішими кольорами.

Окрім костюму є декілька інших маст-хевів, що допоможуть складати все нові й нові образи.

  • Брюки.

Навіть заїжджений “чорний низ” може стати цікавим і вишуканим.

Звужені знизу чи розкльошені моделі, граційні кюлоти або суворі галіфе, на атласі чи на еко-шкірі — варіантів є безліч, головне знайти щось своє!

  • Піджаки.

Щодо піджаків, конкретних правил немає.

Це можуть бути, як класичні моделі середньої довжини, так і ультрамодні блейзери з легеньким натяком на оверсайз.

Тут нехай у дію вступає вже твій внутрішній фешн-експерт.

  • Сукні та спідниці.

У теплу пору неможливо обійтися без сукенки чи сарафану.

Одягаючи їх, бажано врахувати певні нюанси – фасон має бути стриманий з напівприталеним силуетом.

Те саме стосується і спідниці.

Модель олівець помірної довжини, напевно, найкраще підійде для офісного стилю.

  • Сорочки.

Білі блузи вже давно стали мастхевом не лише в офісному дрес-коді.

Їх можна поєднувати, як з чорними брюками, так і з потертими джинсами.

Вони підійдуть під блейзер і чудово доповнять сукню.

Тому без сумнівів купуй сорочки різних відтінків білого, переглянь кілька відео на YouTube і вигадуй найрізноманітніші модні образи для офісу і не тільки!

Доречні кольори

На класичних чорному та білому кольорова гама не обмежується!

У теплий та сонячний період варто звернути увагу на ніжно-білі, світло-бежеві та карамельні відтінки.

Можна додати трішки зеленого та блакитного.

Але головне — не переборщити із яскравими вкрапленнями, щоб доглядати доречно та стримано.

Комфортне взуття

Правильне комбінування взуття та одягу дозволить виглядати доволі стильно, не виходячи за рамки ділового дрес-коду.

Що ж стосується взуття, – безпрограшний вибір – човники на стійкому підборі середньої висоти або класичні лофери бежевих і чорних відтінків.

Мінімалістичні аксесуари

Дизайнерський годинник, цікавий браслет, сережки, мінімалістична підвіска чи перстень допоможуть правильно розставити акценти у твоєму образі.

Також не варто забувати про ще один важливий аксесуар, який стане відмінним доповненням твого стилю.

Вистачить однієї-двох базових сумок середнього розміру різних кольорів.

Світлу і чорну, наприклад.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як одягнутися на співбесіду.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: дрес-код, модні тренди, офіс
19.04.2021 10:52



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