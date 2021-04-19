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ICTV Ранок 19.04.2021 16:00
19.04.2021 16:00
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Бюджетне джерело Омега-3. Кому і навіщо варто їсти скумбрію


Скумбрія – один із найкорисніших видів риби. Вона багата на мінерали, вітаміни та корисні жири, зокрема вкрай важливу для організму жирну кислоту Омега-3.

Найбільш цінною вважається осіння риба, бо в цей час кількість жиру в ній досягає аж 30%. Втім, балувати себе смачненькою скумбрією можна і варто цілий рік.

Корисні властивості скумбрії

Бюджетне джерело омега-3

Лише 2-3 порції скумбрії на тиждень здатні зменшити ризик інфаркуту та інсульту вдвічі.

Річ у тім, що омега-3-жирні кислоти, на які багата ця риба, зміцнюють клітинні мемрани.

Завдяки цьому судини стають більш еластичними і менше закупорюються.

Крім того, корисні жири зі скумбрії допомагають тримати кров’яний тиск у межах норми.

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Зміцнює кістки

Скумбрія – цінне джерело вітаміну D, якого так не вистачає більшості з нас.

Він покращує імунітет, підтримує нервову систему, зміцнює кістки та зуби.

Особливо важливим цей вітамін є для дітей, бо сприяє здоровому росту кісток. Втім, і для дорослих він теж не буде зайвий.

Тим більше, деякі експерти вважають, що нормальний рівень вітаміну D зменшує ризик важких ускладнень при коронавірусі.

скумбрія фото

Для профілактики астми

Регулярне споживаня жирної риби, зокрема скумбрії, захищає й виникнення бронхіальної астми.

Це пояснюється чималим вмітом жирних кислот та магнію, дефіцит яких робить людину більш уразливою до нападів цієї хвороби.

Аналогічну дію мають і інші жирні сорти риби – лосось, тріска, сардини, але скумбрія з них найбюджетніший варіант.

Для нервової системи

Магній, на який багата скумбрія, позитивно впливає ще й на нервову систему.

Аби підвищити свою стресостійкість, варто їсти скумбрію мінімум 3-4 рази на тиждень.

Віддавай перевагу слабосоленій, тушкованій або запеченій скумбрії. А от від копченої рибки краще відмовитись – шкоди від такого продукті може бути більше, ніж користі.

Антиканцерогенні властивості

У скумбрії міститься рідкісний вітамін Q10, який володіє потужними антиоксидантними властивостями. Простими словами, він допомагає організму боротися з раковими клітинами.

У поєднанні з вищезгаданою омега-3, Q10 є хорошою профілактикою раку грудей та кишечника.

скумбрія фото

Небезпечні властивості скумбрії

Скумбрією не варто зловживати людям, які мають такі хвороби чи стани:

  • Індивідуальна непереносимість
  • Хвороби печінок та нирок
  • Вагітність і період лактації

Також скумбрію не варто давати маленьким дітям у якості прикорму.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про користь риб’ячого жиру.

Фото: Unsplash

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
19.04.2021 16:00



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