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ICTV Ранок 18.04.2021 09:11
18.04.2021 09:11
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Вуглеводне вікно: що це і навіщо його зачиняти


Все, що варто знати про вуглеводне вікно.

Сильне почуття голоду після тренування — це нормально.

А от гасити його усім, що є у холодильнику — ні.

Що таке вуглеводне вікно і навіщо його зачиняти?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Все, що треба знати про вуглеводне вікно

Що це?

Так називається стан метаболізму, коли організм відчуває гостру потребу в поживних речовинах.

Вживання цих речовин в період “вікна” не призводить до утворення жирової маси!

Зате — допомагає наростити маскулатуру.

Зазвичай це відбувається до або після тренування.

тренування фото

Навіщо його “зачиняти”?

Під час активного тренування (не менш як 45 хвилин), організм людини втрачає воду і корисні речовини, тому після закінчення занять вимагає поповнення запасів.

Крім того, під час важких фізичних навантажень у нас підвищується рівень адреналіну кортизолу, що між іншим руйнує м’язи.

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Для того щоб погасити вироблення гормонів стресу, потрібен інсулін. А, отже, не обійтися без підвищення рівню глюкози в крові.

Найкращий спосіб для цього – прості вуглеводи, які вживаються протягом 5-20 хвилин після тренування.

Це і називається зачиненням вуглеводного вікна.

Як правильно зачиняти вуглеводне вікно?

У багатьох людей вуглеводи асоціюються з усіма улюбленою випічкою.

То невже вуглеводне вікно дозволяє нам нею сповна насолодитися просто після тренування та ще й закусити це все забороненим фаст-фудом?

На жаль чи на щастя — але ні.

хлопець та дівчина у спортзалі фото

Під час відкритого стану здатність засвоювати вуглеводи і швидкість їх перетравлення і справді збільшується в 3-4 рази.

Організм настільки голодний, що всі з’їдені вуглеводи будуть забирати собі м’язи, і це фізичний стан стає ідеальною умовою для схуднення.

Але є список заборонених продуктів — в основному ті, які містять жири і клітковину.

До них відносяться:

  • Хліб
  • Яблука
  • Чорна смородина
  • Рис тощо.

Щоб зусилля, витрачені на тренування не виявились марними, краще заміни ці продукти на інші фрукти, фреші, мед, молоко і шоколад.

фрукти фото

Зберігай і користуйся цими порадами, щоб спорт приносив тобі не лише задоволення, а й максимальну ефективність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як схуднути до літа без шкоди для здоров’я.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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Теги: вуглеводи, Здоров'я, здорове харчування, спорт, тренування
18.04.2021 09:11



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