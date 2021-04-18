Вуглеводне вікно: що це і навіщо його зачиняти

Все, що варто знати про вуглеводне вікно.
Сильне почуття голоду після тренування — це нормально.
А от гасити його усім, що є у холодильнику — ні.
Що таке вуглеводне вікно і навіщо його зачиняти?
Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.
Все, що треба знати про вуглеводне вікно
Що це?
Так називається стан метаболізму, коли організм відчуває гостру потребу в поживних речовинах.
Вживання цих речовин в період “вікна” не призводить до утворення жирової маси!
Зате — допомагає наростити маскулатуру.
Зазвичай це відбувається до або після тренування.
Навіщо його “зачиняти”?
Під час активного тренування (не менш як 45 хвилин), організм людини втрачає воду і корисні речовини, тому після закінчення занять вимагає поповнення запасів.
Крім того, під час важких фізичних навантажень у нас підвищується рівень адреналіну кортизолу, що між іншим руйнує м’язи.Також по темі: Ціна швидкого схуднення: 5 небезпечних наслідків популярних дієт Харчування після тренування: поради професійного тренера Що їсти перед тренуванням для схуднення
Для того щоб погасити вироблення гормонів стресу, потрібен інсулін. А, отже, не обійтися без підвищення рівню глюкози в крові.
Найкращий спосіб для цього – прості вуглеводи, які вживаються протягом 5-20 хвилин після тренування.
Це і називається зачиненням вуглеводного вікна.
Як правильно зачиняти вуглеводне вікно?
У багатьох людей вуглеводи асоціюються з усіма улюбленою випічкою.
То невже вуглеводне вікно дозволяє нам нею сповна насолодитися просто після тренування та ще й закусити це все забороненим фаст-фудом?
На жаль чи на щастя — але ні.
Під час відкритого стану здатність засвоювати вуглеводи і швидкість їх перетравлення і справді збільшується в 3-4 рази.
Організм настільки голодний, що всі з’їдені вуглеводи будуть забирати собі м’язи, і це фізичний стан стає ідеальною умовою для схуднення.
Але є список заборонених продуктів — в основному ті, які містять жири і клітковину.
До них відносяться:
- Хліб
- Яблука
- Чорна смородина
- Рис тощо.
Щоб зусилля, витрачені на тренування не виявились марними, краще заміни ці продукти на інші фрукти, фреші, мед, молоко і шоколад.
Зберігай і користуйся цими порадами, щоб спорт приносив тобі не лише задоволення, а й максимальну ефективність.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як схуднути до літа без шкоди для здоров’я.
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