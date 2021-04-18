Втекти на іншу галактику: ТОП-7 фільмів про прибульців

Добірка кращих фільмів про прибульців.
Напевно, кожен по закінченню важкого робочого тижня мріє податися кудись далеко і надовго.
На приклад, у сусідню галактику.
Там не потрібно думати над квартальними звітами, сидіти над домашнім завданням чи перейматися суботнім прибиранням.
Як добре, що у нас є така можливість! Бодай, на кілька годин.
Ранок у Великому Місті зараз відправить тебе у світ космічної фантастики.Також по темі: Від інопланетянки до Міледі. Найкращі фільми з Мілою Йовович Топ найкращих фільмів усіх часів та народів Кращі фільми з Томом Крузом у головній ролі: добірка (ТРЕЙЛЕРИ)
Топ-7 фільмів про прибульців
На межі майбутнього
Рік випуску: 2014
Рейтинг IMDb: 7,9
Розпочнемо із фільму, у якому є все — екшн, прибульці, динамічна сюжетна лінія і симпатичний Том Круз.
Одним словом — дивись і насолоджуйся!
Сюжет
Стрічка, заснована на популярній графічній новелі під назвою “Все, що потрібно — вбивати”.
У центрі сюжету солдат, який бореться з армією прибульців.
Він опиняється у петлі часу, що замкнулася на останньому дні битви.
З кожним новим витком набуває нового досвіду.
Та чи зможе перемогти?
Люди в чорному
Рік випуску: 1997
Рейтинг IMDb: 7,3
А тепер — час для справжнісінької легенди.
Якщо раптом тобі захочеться порелаксувати, досхочу насміятися та прийняти дозу харизми Вілл Сміта, тоді мерщій вмикай цей фільм.
Ну, або 3 інших його частини.
Сюжет
Контакт з інопланетними цивілізаціями давно відбувся, і Землю відвідують істоти з різних куточків Всесвіту.
За порядком на планеті стежать агенти спеціальної урядової служби — Джей і Кей — “люди в чорному”.
Їх робота — зберігати в секреті присутність позаземних істот, які спокійно, але, звичайно, таємно живуть серед людей.
Попереду відважних зберігачів таємниць чекає безліч небезпечних пригод і зустрічі з космічними монстрами всіх форм і забарвлень.
Дев’ятий округ
Рік випуску: 2009
Рейтинг IMDb: 7,9
Цей фільм зовсім не схожий на попередній.
Фантастичний трилер-бойовик у стилі псевдодокументального кіно від початку і до кінця триматиме тебе у напрузі.
Сюжет
Люди давно морально підготовлені до зустрічі і навіть війни з іншою цивілізацією.
Та коли її представники дійсно прилетіли, то виправдали лише частину очікувань.
Прибульці виявилися іншими — не гуманоїдними, проте без злісних намірів.
Люди не звикли вірити беззастережно навіть один одному, а тому корабель гостей помістили в спеціальну зону, що отримала ім’я — “Район №9”.
Мало кого влаштовує таке сусідство, адже чи не кожен житель планети постійно запитує себе: “А може вони брешуть?”.
Вартові галактики
Рік випуску: 2014
Рейтинг IMDb: 8,0
Ну, яка ж фантастика обійдеться без легендарного Marvel?
До речі, це його 10-ий ювілейний кінопроєкт. І у 2018 році він увійшов в ТОП-250 кращих фільмів за версією IMDb.
Сюжет
Не так давно звичайний чоловік на ім’я Пітер Квілл мав необережність обікрасти одного зухвалого злодія Ронана.
Щоб врятувати своє власне життя і уникнути переслідувань з боку лиходія і його соратників, Пітер вирішив познайомитися з тими, кого намагалися обходити стороною.
Мовчазний Громила Дракс, красива зеленошкіра Гамора, живе дерев Ґрут та брутальний єнот — як вама така компанія?
Ставши із ними одним цілим, Пітер Квілл зберіг собі життя.
Але тепер їм ще треба зберегти цілу Галактику…
Аватар
Рік випуску: 2009
Рейтинг IMDb: 7,8
Режисер Джеймс Кемерон почав роботу над стрічкою ще у 1990-их роках.
Можливо, саме через це вона здобула такий успіх, ставши найкасовішим фільмом у світі.
А може річ у тім, що на його виробництво було витрачено від 280 до 310 мільйонів долларів.
У будь-якому разі — варто оцінити зусилля Кемерона.
Сюжет
Джейк Саллі — в минулому морпіх, прикутий до інвалідного візка.
Та не дивлячись на непідвладне йому тіло, Джейк в душі як і колись — воїн.
Він отримує завдання здійснити переліт у кілька світлових років на базу землян на планеті Пандора, де корпорації видобувають рідкісний мінерал, що має величезне значення для виходу Землі з енергетичної кризи.
Та видобуток таких важливих для землі мінералів загрожує порушенням звичайного плину життя планети, де панує неймовірно тісний по-справжньому чудесний зв’язок місцевих жителів з природою прадавніх лісів, доступний для розуміння далеко не кожному…
Життя
Рік випуску: 2017
Рейтинг IMDb: 6,6
А що ж ми тільки про красиве та смішне?
Для любителів хорору у нашій добірці теж є місце.
Цей американський фантастичний трилер не залишить тебе без емоцій.
Сюжет
Науково-технічні досягнення останніх років втілили мрію людства, зробивши можливим далекі космічні польоти.
Перша міжнародна група астронавтів у фільмі «Життя» вирушила в подорож, кінцевою точкою призначення якої є Марс.
Яким же було здивування астронавтів, коли вони виявляють тут незаперечні докази наявності життя.
І вже дуже скоро вони зрозуміють, що подальші вивчення можуть призвести до неприємних наслідків, адже виявлена істота має розум, і вкрай незадоволена вторгненням землян…
Прибулець Павло
Рік випуску: 2011
Рейтинг IMDb: 7,0
Ми були б не ми, якби не закінчували нашу добірку чимось лайтовим та приємним.
Ніщо не розслабляє після роботи так, як комедія у найкращих американських традиціях.
Тож діставай свій попкорн, застрибуй у піжаму і насолоджуйся переглядом!
Сюжет
Два англійські фанати фантастики Грем та Клайв відправляються на одне з найбільш значних фанатських подій в області фантастики — конвент ComicCon в Америці.
По дорозі, неподалік від відомої Зони № 51, вони зустрічають втікача інопланетянина на ім’я Пол, який просить допомогти йому дістатися дому.
Намагаючись врятуватися від урядових агентів, герої випадково викрадають жінку і наштовхуються на обкуреного свідка аварійної посадки Пола на Землю…
Нагадаємо, раніше ми публікували добірку фільмів та серіалів про вампірів.
Фото: IMDb