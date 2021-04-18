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ICTV Ранок 18.04.2021 16:10
18.04.2021 16:10
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Втекти на іншу галактику: ТОП-7 фільмів про прибульців


Добірка кращих фільмів про прибульців.

Напевно, кожен по закінченню важкого робочого тижня мріє податися кудись далеко і надовго.

На приклад, у сусідню галактику.

Там не потрібно думати над квартальними звітами, сидіти над домашнім завданням чи перейматися суботнім прибиранням.

Як добре, що у нас є така можливість! Бодай, на кілька годин.

Ранок у Великому Місті зараз відправить тебе у світ космічної фантастики.

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Топ-7 фільмів про прибульців

На межі майбутнього

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 7,9

Розпочнемо із фільму, у якому є все — екшн, прибульці, динамічна сюжетна лінія і симпатичний Том Круз.

Одним словом — дивись і насолоджуйся!

Сюжет

Стрічка, заснована на популярній графічній новелі під назвою “Все, що потрібно — вбивати”.

У центрі сюжету солдат, який бореться з армією прибульців.

Він опиняється у петлі часу, що замкнулася на останньому дні битви.

З кожним новим витком набуває нового досвіду.

Та чи зможе перемогти?

Люди в чорному 

Рік випуску: 1997

Рейтинг IMDb: 7,3

А тепер — час для справжнісінької легенди.

Якщо раптом тобі захочеться порелаксувати, досхочу насміятися та прийняти дозу харизми Вілл Сміта, тоді мерщій вмикай цей фільм.

Ну, або 3 інших його частини.

Сюжет

Контакт з інопланетними цивілізаціями давно відбувся, і Землю відвідують істоти з різних куточків Всесвіту.

За порядком на планеті стежать агенти спеціальної урядової служби — Джей і Кей — “люди в чорному”.

Їх робота — зберігати в секреті присутність позаземних істот, які спокійно, але, звичайно, таємно живуть серед людей.

Попереду відважних зберігачів таємниць чекає безліч небезпечних пригод і зустрічі з космічними монстрами всіх форм і забарвлень.

Дев’ятий округ

Рік випуску: 2009

Рейтинг IMDb: 7,9

Цей фільм зовсім не схожий на попередній.

Фантастичний трилер-бойовик у стилі псевдодокументального кіно від початку і до кінця триматиме тебе у напрузі.

Сюжет

Люди давно морально підготовлені до зустрічі і навіть війни з іншою цивілізацією.

Та коли її представники дійсно прилетіли, то виправдали лише частину очікувань.

Прибульці виявилися іншими — не гуманоїдними, проте без злісних намірів.

Люди не звикли вірити беззастережно навіть один одному, а тому корабель гостей помістили в спеціальну зону, що отримала ім’я — “Район №9”.

Мало кого влаштовує таке сусідство, адже чи не кожен житель планети постійно запитує себе: “А може вони брешуть?”.

Вартові галактики

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 8,0

Ну, яка ж фантастика обійдеться без легендарного Marvel?

До речі, це його 10-ий ювілейний кінопроєкт. І у 2018 році він увійшов в ТОП-250 кращих фільмів за версією IMDb.

Сюжет

Не так давно звичайний чоловік на ім’я Пітер Квілл мав необережність обікрасти одного зухвалого злодія Ронана.

Щоб врятувати своє власне життя і уникнути переслідувань з боку лиходія і його соратників, Пітер вирішив познайомитися з тими, кого намагалися обходити стороною.

Мовчазний Громила Дракс, красива зеленошкіра Гамора, живе дерев Ґрут та брутальний єнот — як вама така компанія?

Ставши із ними одним цілим, Пітер Квілл зберіг собі життя.

Але тепер їм ще треба зберегти цілу Галактику…

Аватар

Рік випуску: 2009

Рейтинг IMDb: 7,8

Режисер Джеймс Кемерон почав роботу над стрічкою ще у 1990-их роках.

Можливо, саме через це вона здобула такий успіх, ставши найкасовішим фільмом у світі.

А може річ у тім, що на його виробництво було витрачено від 280 до 310 мільйонів долларів.

У будь-якому разі — варто оцінити зусилля Кемерона.

Сюжет

Джейк Саллі — в минулому морпіх, прикутий до інвалідного візка.

Та не дивлячись на непідвладне йому тіло, Джейк в душі як і колись — воїн.

Він отримує завдання здійснити переліт у кілька світлових років на базу землян на планеті Пандора, де корпорації видобувають рідкісний мінерал, що має величезне значення для виходу Землі з енергетичної кризи.

Та видобуток таких важливих для землі мінералів загрожує порушенням звичайного плину життя планети, де панує неймовірно тісний по-справжньому чудесний зв’язок місцевих жителів з природою прадавніх лісів, доступний для розуміння далеко не кожному…

Життя

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 6,6

А що ж ми тільки про красиве та смішне?

Для любителів хорору у нашій добірці теж є місце.

Цей американський фантастичний трилер не залишить тебе без емоцій.

Сюжет

Науково-технічні досягнення останніх років втілили мрію людства, зробивши можливим далекі космічні польоти.

Перша міжнародна група астронавтів у фільмі «Життя» вирушила в подорож, кінцевою точкою призначення якої є Марс.

Яким же було здивування астронавтів, коли вони виявляють тут незаперечні докази наявності життя.

І вже дуже скоро вони зрозуміють, що подальші вивчення можуть призвести до неприємних наслідків, адже виявлена істота має розум, і вкрай незадоволена вторгненням землян…

Прибулець Павло

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 7,0

Ми були б не ми, якби не закінчували нашу добірку чимось лайтовим та приємним.

Ніщо не розслабляє після роботи так, як комедія у найкращих американських традиціях.

Тож діставай свій попкорн, застрибуй у піжаму і насолоджуйся переглядом!

Сюжет

Два англійські фанати фантастики Грем та Клайв відправляються на одне з найбільш значних фанатських подій в області фантастики — конвент ComicCon в Америці.

По дорозі, неподалік від відомої Зони № 51, вони зустрічають втікача інопланетянина на ім’я Пол, який просить допомогти йому дістатися дому.

Намагаючись врятуватися від урядових агентів, герої випадково викрадають жінку і наштовхуються на обкуреного свідка аварійної посадки Пола на Землю…

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку фільмів та серіалів про вампірів.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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Теги: інопланетяни, кіно, серіали, фільми
18.04.2021 16:10



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