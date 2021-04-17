Завжди чарівна. Головні б’юті-секрети Тейлор Свіфт

Секрети краси Тейлор Свіфт. Як співчка доглядає за своїм обличчям і тілом.

31-річна Тейлор Свіфт – одна з найбільш високооплачуваних співачок у світі. Багаторазова володарка Grammy, виконавиця десятиліття за версією American Music Awards і жінка десятиліття за версією Billboard…

У неї так багато нагород і титулів, що для для їх перерахування знадобиться окрема стаття.

Як зірці при такому шаленому життєвому ритмі вдається залишатися такою чарівною та доглянутою? Ми зібрали її головні б’юті-секрети.

Секрети краси Тейлор Свіфт

Ніколи не засмагає

Одне з ключових правил краси Тейлор Свіфт – ніколи не засмагати. У співачки дуже світла шкіра, тому вона робить усе, щоб вберегти її від фотостаріння.

Цілорічно Свіфт використовує сонцезахисний крем із високим SPF – і це при тому, що під прямими сонячними променями вона практично не буває.

А якщо таки хочеться трішки підзолотити шкіру – Тейлор використовує крем для автозасмаги.

Баланс 80/20

Свіфт дотримується правил здорового харчування, але не забороняє собі і трішки смаколиків.

Вона впевнена: щоб бути стрункою, достатньою дотримуватися правила 80/20. Таким чином, у її раціоні 80% корисних продуктів і 20% – просто смачних.

Причому, «шкідливості» зірка намагається їсти у першій половині дня.

Баланс у всьому дуже важливий. Він життєво необхідний, інакше можна просто злетіти з котушок, – вважає співачка.

Нічний крем цілодобово

Улюблений засіб догляду за обличчям – щільний нічний крем.

Причому, Тейлор використовує його не лише ввечері, але й уранці, як основу під макіяж.

Вважає, що саме цей засіб найкраще живить і зволожує її суху шкіру. Та ще й чудово захищає ніжну шкіру від шкідливого впливу макіяжу.

За це Свіфт готова пробачити йому більш насичену текстуру, ніж у денного крему.

Щоденні пробіжки

Аби підтримувати струнку фігуру в ідеальному стані, Свіфт щодня виходить на пробіжки.

Бігати любить на свіжому повітрі, втім, коли такої можливості немає – вона встає на бігову доріжку.

«Цей вид активності допомагає мені привести в порядок думки, і завдяки бігу я не задихаюся на сцені в ході концерту. До того ж під час пробіжки у мене є можливість послухати нові пісні», – говорить зірка.

Червона помада

На думку Тейлор, найкращий спосіб зробити акцент у макіяжі – це класична червона помада. Вона завжди є у косметичці зірки.

Я фанат червоних помад, я їх просто обожнюю! І у мене є свій фірмовий рецепт нанесення засобу: щоб помада була стійкою, я її наношу тонким шаром, доторкаюсь до губ серветкою, а потім фарбую ще в один або два шари, – розповідає вона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Бейонсе.

Фото: Taylorswift

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