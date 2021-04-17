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ICTV Ранок 17.04.2021 11:10
17.04.2021 11:10
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Твій ідеальний фільм на вечір – тест


Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — який твій ідеальний фільм на вечір.

Коли ще, як не на вихідних, можна забути про робочі обов’язки, відкласти прання та інші побутові справи і зануритися у цікавезний світ кіно?

Але іноді процес пошуку ідеального фільму може втомити.

Тобі набридло постійно мучити себе нестерпним вибором стрічки на вечір? Без паніки — ми маємо рішення!

Також по темі: Втекти на іншу галактику: ТОП-7 фільмів про прибульців Хто ти з українських виконавців — тест Не Марвелом єдиним. Фільми про супергероїв, які варто подивитися

Скористайся тестом Ранку у Великому Місті, щоб визначити свій ідеальний фільм.

Нагадаємо, раніше ми допомагали визначити твоє ідеальне місце відпочинку.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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Теги: кіно, тест, фільми
17.04.2021 11:10



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