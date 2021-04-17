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ICTV Ранок 17.04.2021 12:20
17.04.2021 12:20
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Максимум комфорту. Головні тренди в інтер’єрі вітальні 2021


Яким має бути інтер’єр вітальні у 2021 році? Дизайнери упевнені: раціональним, максимально комфортним та радувати око незвичайними деталями.

А меблі, декор та кольорове оформлення мають пов’язувати воєдино всі елементи дизайну.

Ранок у Великому Місті зібрав головні модні тренди інтер’єру вітальні 2021 – і готовий про все розповісти вам.

Інтер’єр вітальні 2021: модні тренди

Колор-блокінг

Колор-блокінг – уже не нове явище у світі моди та дизайну. Втім, втрачати актуальність цей прийом явно не збирається.

Його суть – у поєднанні кольорових плям в інтер’єрі.

Як це зробити на практиці?

Вибери кілька великих кольорових акцентів (це може бути диван, шафа, або інші меблі) та доповни їх аксесуарами у цьому ж або контрастному кольорі.

Базовий тон у кімнаті при цьому має бути нейтральним.

Меблі на тонких ніжках

Справжній тренд 2021 – мінімалістичні меблі з тонкими ніжками геометричної форми. Це можуть бути столи, стільці, тумбочки під телевізор, дивани, світильники та навіть шафи.

Цей тренд поєднує в собі простоту та витонченість – і легко може стати родзинкою інтер’єру вітальні.

Втім, зауваж: такі меблі не прийнято накривати чохлами, накидками та скатертинами. Таке поєднання здатне зіпсувати навіть найкращу дизайнерську задумку.

Дзеркало Ultrafragola

Слово «Ultrafragola» з італійської мови перекладається як «Ультраполуничка». Цю незвичайну модель дзеркала вигадав дизайнер Етторе Соттасс ще у 1970 році. І сьогодні воно знову на піку моди.

Це дзеркало вмить стало знаменитим – і не лише через використання революційних на той час матеріалів та вибір незвичайної форми, але й завдяки рожевій неоновій підсвітці.

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Випустили таких дзеркал дуже мало, тому оригінал сьогодні можна купити лише на аукціонах – дуже дорого.

Але сучасні копії легендарного «полуничного» дзеркала не так уже й складно знайти у продажу.

Ultrafragola здатна вдало вписатися в різні інтер’єрі стилі та навіть стати головним акцентом твоєї вітальні.

Мармур і дерево

Оздоблення поверхонь природними матеріалами – один із головних інтер’єрних трендів у 2021 році. І лідерами тут, без сумніву, є мармур та дерево.

За їх допомогою можна виділити стіну біла дивана, місце біля телевізора або зелену зону.

Такі матеріали ефектно виглядають та вписуються навіть до мінімалістичних інтер’єрів вітальні.

Якщо ж використання натуральних матеріалів ви вважаєте занадто дорогим задоволенням, можна успішно замінити їх МДФ-панелями чи плиткою з мармуровим принтом.

Рожеві акценти

Це справжній сплеск кольору та позитиву! Один із найпопулярніших дизайнерських акцентів – рожеві акценти у вітальні.

Вони здатні освіжити інтер’єр і додати йому родзинку.

До речі, якщо у кімнаті ще немає яскравих кольорових акцентів – ви можете  легко додати їх власноруч, навіть без великих матеріальних вкладень.

Достатньо розставити яскраво-рожеві аксесуари, квіти та повісити нові штори соковитого відтінку.

Монохромний інтер’єр

Якщо експерименти з кольором – не для вас, сміливо обирайте монохромний інтер’єр.

Це класика, яка стильно виглядатиме довгі роки та ніколи не набридне.

А щоб не вийшло занадто суворо – чорний і білий можна розбавити натуральним деревом.

Системи клімат-контролю

Системи, що створюють ідеальний мікроклімат в оселі, дизайнери сьогодні називають справжнім маст-хевом.

Такі пристрої підтримують не лише комфортну температуру та рівень вологості, а ще й очищують повітря.

Для вітальні, де люди зазвичай проводять багато часу, це більш ніж актуально.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренди в інтер’єрі кухні.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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Теги: інтер'єр, модні тренди
17.04.2021 12:20



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