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ICTV Ранок 16.04.2021 13:30
16.04.2021 13:30
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Гімнастика для очей: 5 найкращих вправ для гострого зору


Гімнастику для очей необхідно робити щодня, особливо якщо багато працюєш за комп’ютером.

Ранок у Великому Місті підібрав для тебе 5 найкращих вправ, які допоможуть швидко зняти втому і зберегти гостроту зору на довгі роки.

Гімнастика для очей

Вправа 1. Шторки

Швидко і легко покліпай очима протягом 2 хвилин. Це сприяє покращенню кровообігу.

Вправа 2. Шпигун

Цю вправу потрібно виконувати на вулиці або балконі.

Вибери будь-який рухомий об’єкт (це може бути птах, авто або дитина) і уважно стеж за ним, не відриваючи погляду.

Вправу потрібно виконувати 3-5 хвилин поспіль.

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Вправа 3. Подвоєння

Витягни руку перед собою, підніми один палець вгору і сфокусуй на ньому погляд.

Через 3-5 секунд починай згинати руку, не відриваючи погляду від пальця.

У точці,  де палець почне роздвоюватись, потрібно зупинитися й постояти так кілька секунд.

Вправа 4. Пальмінг

Рівно сядь і розслабся. Закрий очі і щільно прикрий їх долонями (пальці можна перехрестити на лобі).  Важливо, щоб були відсутні щілинки, які пропускають світло.

Давити на очі не треба.

Тепер опусти повіки і порелаксуй так 5-10 хвилин. Зараз твої очі не просто закриті, а й додатково захищені долонями від світла. Це сприяє повному розслабленню очних м’язів та дає їм трішки відпочити.

гімнастика для очей фото

Вправа 5. Художник

Малюй очима різні фігури – квадрати, кола, трапеції, ромби – усе, що спаде на думку.

Можеш навіть спробувати намалювати портрет у повітрі, просто рухаючи очима 🙂

Виконуй ці вправи щодня мінімум 2-3 рази на день – тільки в цьому випадку ти відчуєш їх цілющий ефект.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти для хорошого зору.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: гімнастика, зір, Здоров'я
16.04.2021 13:30



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