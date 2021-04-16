Додаток “Дія”: все, що потрібно знати українцям

Вже більше року у українців є “Дія”.

Це мобільний застосунок з цифровими документами та портал з надання держпослуг.

Як працює “Дія” і чи допоможе вона нам стати цифровою державою?

Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Дія: довідка

Що це: мобільний застосунок з цифровими документами та онлайн-сервіс з надання державних послуг;

Загальна кількість користувачів порталу: понад 4 млн;

Загальна кількість користувачів застосунку: понад 4,5 млн

Щодня і в застосунку, і на порталі реєструється близько 25 тис. людей.

Чи безпечним є додаток?

Майже одразу після появи “Дія” втрапила у гучний скандал.

У травні минулого року анонімний телеграм-канал, який продає наші з вами персональні дані, повідомив, що його база поповнилася десятками мільйонів водійських посвідчень.

Це виявилося правдою і деякі користувачі мережі припустили, що за зливом інформації стоїть Дія.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров одразу заперечив звинувачення:

Дія не має бази даних і не накопичує таку інформацію.

Також Федоров додав, що попередній аналіз інформації боту свідчить про використання старих баз даних, які вже не один рік доступні в Даркнеті.

Згодом Нацполіція підтвердила непричетність “Дії” до злочину.

В грудні 2020 року Мінцифри України оголосило про конкурс, в рамках якого так звані білі хакери з усього світу шукатимуть прогалини в системі безпеки “Дії”.

Чим серйозніша вразливість – тим більше грошей отримає хакер .

В результаті експерименту було заявлено про дві дрібні технічні помилки, які жодним чином не впливають на безпеку додатку.

Що нам дасть “Дія”?

“Дія” – бренд, під яким Україна збирається стати цифровою державою.

Це коли всі або більшість, документів зберігаються в електронному вигляді, а державні питання вирішуються хоч з космосу. Головне, щоб під рукою був смартфон або комп’ютер з доступом в інтернет.

За задумом, це має принести купу переваг:

Зберегти людські час та нерви; Запобігти корупції. Адже комп’ютеру конвертик з хабарем не підсунеш; Зекономити держкошти на папір, фарбу в принтер, канцелярію.

Станом на сьогодні в застосунку “Дія” доступно 9 цифрових документів.

Деякі з них прирівнені до фізичних аналогів. А вже в серпні 2021 року Україна стане першою країною світу, в якій цифрові Id-картки та біометричні закордонні паспорти визнаватимуться на рівні звичайних.

Крім того, через додаток “Дія” можна оплатити штраф/податок, записатися на вакцинацію.

На порталі “Дія” вже доступно понад 50 державних онлайн-послуг.

Детальніше про рух України до статусу цифрової держави дивіться у рубриці “Технопросвіт”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи безпечно користуватися додатком «Дія».

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.