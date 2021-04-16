Додаток “Дія”: все, що потрібно знати українцям

Вже більше року у українців є “Дія”.
Це мобільний застосунок з цифровими документами та портал з надання держпослуг.
Як працює “Дія” і чи допоможе вона нам стати цифровою державою?
Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
Дія: довідка
- Що це: мобільний застосунок з цифровими документами та онлайн-сервіс з надання державних послуг;
- Загальна кількість користувачів порталу: понад 4 млн;
- Загальна кількість користувачів застосунку: понад 4,5 млн
- Щодня і в застосунку, і на порталі реєструється близько 25 тис. людей.
Чи безпечним є додаток?
Майже одразу після появи “Дія” втрапила у гучний скандал.
У травні минулого року анонімний телеграм-канал, який продає наші з вами персональні дані, повідомив, що його база поповнилася десятками мільйонів водійських посвідчень.
Це виявилося правдою і деякі користувачі мережі припустили, що за зливом інформації стоїть Дія.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров одразу заперечив звинувачення:
Дія не має бази даних і не накопичує таку інформацію.
Також Федоров додав, що попередній аналіз інформації боту свідчить про використання старих баз даних, які вже не один рік доступні в Даркнеті.
Згодом Нацполіція підтвердила непричетність “Дії” до злочину.Також по темі: 4 млн доларів у рік? Скільки заробляють тіктокери, та у чому феномен соцмережі Михайло Федоров про цифрову трансформацію, "Дію" і заробіток міністра – інтерв’ю | 33 за 3 Кімнати в Clubhouse прослуховують? Що відомо про нову соцмережу
В грудні 2020 року Мінцифри України оголосило про конкурс, в рамках якого так звані білі хакери з усього світу шукатимуть прогалини в системі безпеки “Дії”.
Чим серйозніша вразливість – тим більше грошей отримає хакер .
В результаті експерименту було заявлено про дві дрібні технічні помилки, які жодним чином не впливають на безпеку додатку.
Що нам дасть “Дія”?
“Дія” – бренд, під яким Україна збирається стати цифровою державою.
Це коли всі або більшість, документів зберігаються в електронному вигляді, а державні питання вирішуються хоч з космосу. Головне, щоб під рукою був смартфон або комп’ютер з доступом в інтернет.
За задумом, це має принести купу переваг:
- Зберегти людські час та нерви;
- Запобігти корупції. Адже комп’ютеру конвертик з хабарем не підсунеш;
- Зекономити держкошти на папір, фарбу в принтер, канцелярію.
Станом на сьогодні в застосунку “Дія” доступно 9 цифрових документів.
Деякі з них прирівнені до фізичних аналогів. А вже в серпні 2021 року Україна стане першою країною світу, в якій цифрові Id-картки та біометричні закордонні паспорти визнаватимуться на рівні звичайних.
Крім того, через додаток “Дія” можна оплатити штраф/податок, записатися на вакцинацію.
На порталі “Дія” вже доступно понад 50 державних онлайн-послуг.
Детальніше про рух України до статусу цифрової держави дивіться у рубриці “Технопросвіт”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи безпечно користуватися додатком «Дія».
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