Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 14.04.2021 14:05
14.04.2021 14:05
Поділитися

Смачний “анти-ейдж”: 5 напоїв для тривалої молодості


Еліксир молодості справді існує!

Ранок у Великому Місті склав список корисних напоїв, що дозволяють зберегти молодість, красу, здоров’я, бадьорість і ясний розум до ста років.

Читай нижче.

Напої проти старіння

Зелений чай

зелений чай фото

Недарма він здавна ввважається цілющим напоєм у Китаї. Дійсно, саме зелений чай перешкоджає росту ракових клітин і помітно знижує ризик онкозахворювань.

Особливо це стосується раку легенів, простати, молочної залози і шкіри.

Також диво-чай уповільнює старіння шкіри і підтримує у доброму здоров’ї наш мозок.

Японські вчені спостерігали за літніми громадянами своєї країни і виявили, що у добровольців, які пили більше двох чашок зеленого чаю в день, вікові розлади пам’яті відзначалися в 1,5 рази рідше ніж у тих, хто пив менше чаю.

Каркаде

каркаде фото

В арабських країнах його називають напоєм фараонів і ліками від усіх хвороб.

Червоний колір каркаде надають антоціани, а саме ці речовини забезпечують основний антивіковий ефект – зниження запальних процесів в організмі.

Також каркаде має сечогінну та спазмолітичну властивості. Однак май на увазі: напій підвищує кислотність шлункового соку. Тому його не слід пити натщесерце і якщо ти страждаєш на гастрит або виразкову хворобу.

Томатний сік

томати фото

Томатний сік цілющий через те, що має у своєму складі лікопін. Це каротиноид, який відомий своїми протираковими властивостями. А ще позитивно впливає на стан шкіри: робить її пружною та оберігає від утворення зморшок.

Цікавий факт: вчені прийшли до висновку, що концентрація і засвоєння лікопіну збільшуються при обробці томатів.

Отож, томатний сік для збереження молодості – саме те, що треба.

Відвар шипшини

шипшина фото

Тільки уявіть, у середні віки плоди цієї рослини міняли на соболині хутра, оксамит та атлас. До того ж, шипшиною лікували солдатів, поранених у війні з турками.

Сучасні лікарі цінують її за джерело вітаміну С, який необхідний для нормального функціонування сполучної і кісткової тканини (саме вони найбільше страждають з віком).

Також по темі: Що таке суперфуди: корисні властивості та правила їх вживання Секрети краси кореянок: як зберегти молодість на довгі роки Ідеальний сніданок і не тільки: корисні властивості вівсянки

Також цей вітамін стимулює вироблення інтерферонів – білків, які роблять наші клітини несприйнятливими до вірусів.

За рахунок цього підвищується імунітет, а він, як відомо, захищає організм не тільки від застуд, а й від небезпечних вікових захворювань, насамперед – онкологічних.

Червоне вино

червоне вино фото

На еліксир молодості вино перетворює речовина ресвератрол, що міститься в шкірці винограду і потрапляє у вино.

На сьогодні доведено, що він має антидіабетичні властивості, уповільнює зростання ракових клітин та позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Як бачите, усі ці напої допомагають боротися з віковими хворобами, а отже – здатні подовжити життя на 15 – 20 років.

Нагадаємо, раніше ми публікували список продуктів, які знижують тиск.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Здоров'я, правильне харчування, секрети краси
14.04.2021 14:05



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати