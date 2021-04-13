Проти вірусів і не тільки: корисні властивості цибулі

Чому треба їсти ріпчасту цибулю? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні лікувальні властивості пекучого овоча.
Звісно, аби відчути цілющий ефект цибулі, їсти її потрібно регулярно і в сирому вигляді. Адже після термічної обробки овоч втрачає більшість своїх корисних властивостей.
Корисні властивості цибулі
Від вірусів та бактерій
Цибуля – це потужний природний антисептик. Вона містить фітонциди, які ефективно вбивають грибки, віруси та бактерії.
Саме тому її використовують для профілактики і лікування застуди, ангіни та навіть грипу.
Крім того, фітонциди зміцнюють верхні дихальні шляхи і підвищують імунітет – саме тому застуда швидко відступає.
Натуральна віа-гра
Ріпчаста цибуля надзвичайно корисна для чоловіків. Вона діє як природна віа-гра – покращує потенцію та якість сперми.
Через цю властивість у середньовіччі цибулю навіть забороняли вирощувати та їсти в монастирях 🙂Також по темі: Корисні властивості буряка: навіщо включати його до раціону Корисні властивості редису: чому треба їсти цей яскравий коренеплід Кориця – це ароматні ліки: корисні властивості спеції
Регенерація клітин
Цибуля дуже багата на вітамін С.
Саме завдяки йому в організмі виробляється колаген, який відповідає за відновлення клітин, еластичність зв’язок та пружність шкіри.
Підтримка при онкології
Вчені вважають, що цибулю варто їсти для профілактики онкологічних захворювань.
Справа в тому, що цибуля містить кверцитин і флавоноли – це речовини, які перешкоджають виникненню ракових клітин в організмі.
Красиве волосся
Цибуля допоможе й тим, хто мріє про розкішну шевелюру. Щоправда, в цьому випадку її треба не їсти, а подрібнити і втирати в шкіру голови.
Це допоможе від випадіння волосся, зробить волосся менш жирним і більш слухняним.
Щоправда, після такої процедури бажано вимити голову ароматним шампунем 🙂
Цибуля: застереження і протипоказання
Не варто захоплюватися сирою ріпчастою цибулею тим, хто страждає на такі хвороби:
- Виразка шлунку і кишечника
- Панкреатит
- Захворювання серця, нирок і печінки
- Схильність до надмірного нервового збудження.
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