Щоб судини були чистими: продукти, які виводять холестерин

Холестерин: чому він може бути небезпечним і які продукти виводять його з організму.
Холестерин – це жироподібна речовина, яка є будівельним компонентом для клітин організму. Частина його самостійно виробляється печінкою, решта – надходить до організму разом із їжею.
Холестерин – важлива складова нормального обміну речовин. Але проблеми починаються тоді, коли його рівень стає аж занадто високим.
Аби цього уникнути, варто ретельно стежити за раціоном і їсти більше продуктів, які виводять холестерин.
Вважається, що зменшення рівня холестерину на 10-15% можна досягнути, просто змінивши своє меню.
Ризики високого рівня холестерину
Підвищений рівень холестерину часто виникає, коли в раціоні людини забагато простих вуглеводів і насичених жирів. Це може призвести до численних збоїв у роботі організму, зокрема таких:
- Гіпертонія
- Утворення бляшок на стінках судин, які призводять до закупорки вен і артерій
- Серйозні серцево-судинні захворювання (інсульт, інфаркт тощо)
- Поява та загострення хвороб шлунково-кишкового тракту;
- Цукровий діабет
Знизити рівень холестерину та зменшити ризики проблем зі здоров’ям можна за допомогою правильного раціону.
Продукти, які виводять холестерин
Жирна риба
Жир у рибі зовсім не такий, як, наприклад, у ковбасі. Тому його наявність тебе лякати не повинна.
Річ у тім, що саме риб’ячий жир багатий на жирні кислоти (зокрема, славнозвісний омега-3), які ефективно виводять холестерин.
Аби швидше відчути ефект, зверни увагу на форель, тунець, камбалу, щуку та скумбрію.
Яблука
Яблука – надійне джерело пектину, який розчиняє холестеринові бляшки в судинах.
Аби влаштувати організму експрес-чистку, варто щодня вживати по 2-4 яблука протягом місяця.
Фісташки
У фісташках містяться фітостероли – це рослинні речовини, які блокують всмоктування шкідливого холестерину в кров.
А ще вони є джерелом мононенасичених жирних кислот та антиоксидантів, які підтримують серце і судини здоровими.Також по темі: Не тільки горіхи? Продукти для покращення пам’яті Топ продуктів, які піднімуть імунітет на новий рівень Корисні продукти для серця: що повинно бути у щоденному раціоні
Бобові
Боби, квасоля, горох і сочевиця – теж твої союзники у боротьбі зі шкідливим холестерином. Вони багаті на клітковину, яка швидко активується.
Бобові не лише перешкоджають утворенню нових бляшок, але й виводять ті, що вже встигли утворитися в судинах.
Авокадо
Авокадо є потужним джерелом мононенасичених жирних кислот, бета-ситостерину та інших корисностей. Цей фрукт вважається суперфудом – і не дарма.
Адже лише одне авокадо на день при регулярному вживанні здатне нормалізувати рівень холестерину навіть у людей із зайвою вагою.
Журавлина
Журавлина – цінне джерело фітостеринів. Вони виконують ту ж саму функцію, що і холестерин, але при цьому не дають всмоктуватися шкідливим ліпідним сполукам у кишечнику.
Завдяки цьому – контролюють рівень шкідливого холестерину в крові.
Цитрусові
Апельсини, лимони, грейпфрути та інші цитрусові утворюють у шлунку в’язку масу, яка виводить холестерин ще до його потрапляння у кров.
Тож якщо у тебе немає алергії на ці фрукти – їж їх побільше. Судини тобі за це подякують.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти для очищення крові.
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