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ICTV Ранок 12.04.2021 15:17
12.04.2021 15:17
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Щоб судини були чистими: продукти, які виводять холестерин


Холестерин: чому він може бути небезпечним і які продукти виводять його з організму.

Холестерин – це жироподібна речовина, яка є будівельним компонентом для клітин організму. Частина його самостійно виробляється печінкою, решта – надходить до організму разом із їжею.

Холестерин – важлива складова нормального обміну речовин. Але проблеми починаються тоді, коли його рівень стає аж занадто високим.

Аби цього уникнути, варто ретельно стежити за раціоном і їсти більше продуктів, які виводять холестерин.

Вважається, що зменшення рівня холестерину на 10-15% можна досягнути, просто змінивши своє меню.

Ризики високого рівня холестерину

Підвищений рівень холестерину часто виникає, коли в раціоні людини забагато простих вуглеводів і насичених жирів. Це може призвести до численних збоїв у роботі організму, зокрема таких:

  • Гіпертонія
  • Утворення бляшок на стінках судин, які призводять до закупорки вен і артерій
  • Серйозні серцево-судинні захворювання (інсульт, інфаркт тощо)
  • Поява та загострення хвороб шлунково-кишкового тракту;
  • Цукровий діабет

Знизити рівень холестерину та зменшити ризики проблем зі здоров’ям можна за допомогою правильного раціону.

Продукти, які виводять холестерин

Жирна риба

Жир у рибі зовсім не такий, як, наприклад, у ковбасі. Тому його наявність тебе лякати не повинна.

Річ у тім, що саме риб’ячий жир багатий на жирні кислоти  (зокрема, славнозвісний омега-3), які ефективно виводять холестерин.

Аби швидше відчути ефект, зверни увагу на форель, тунець, камбалу, щуку та скумбрію.

риба фото

Яблука

Яблука – надійне джерело пектину, який розчиняє холестеринові бляшки в судинах.

Аби влаштувати організму експрес-чистку, варто щодня вживати по 2-4 яблука протягом місяця.

Фісташки

У фісташках містяться фітостероли – це рослинні речовини, які блокують всмоктування шкідливого холестерину в кров.

А ще вони є джерелом мононенасичених жирних кислот та антиоксидантів, які підтримують серце і судини здоровими.

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Бобові

Боби, квасоля, горох і сочевиця – теж твої союзники у боротьбі зі шкідливим холестерином. Вони багаті на клітковину, яка швидко активується.

Бобові не лише перешкоджають утворенню нових бляшок, але й виводять ті, що вже встигли утворитися в судинах.

Авокадо

Авокадо є потужним джерелом мононенасичених жирних кислот, бета-ситостерину та інших корисностей. Цей фрукт вважається суперфудом – і не дарма.

Адже лише одне авокадо на день при регулярному вживанні здатне нормалізувати рівень холестерину навіть у людей із зайвою вагою.

авокадо фото

Журавлина

Журавлина – цінне джерело фітостеринів. Вони виконують ту ж саму функцію, що і холестерин, але при цьому не дають всмоктуватися шкідливим ліпідним сполукам у кишечнику.

Завдяки цьому – контролюють рівень шкідливого холестерину в крові.

Цитрусові

Апельсини, лимони, грейпфрути та інші цитрусові утворюють у шлунку в’язку масу, яка виводить холестерин ще до його потрапляння у кров.

Тож якщо у тебе немає алергії на ці фрукти – їж їх побільше. Судини тобі за це подякують.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти для очищення крові.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, правильне харчування
12.04.2021 15:17



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