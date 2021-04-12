Помічники у діджитал-світі. Навіщо нам комп’ютерні окуляри та як їх обрати

Комп’ютерні окуляри: навіщо потрібні і як вибрати.

Ще в «докоронавірусних» реаліях величезна кількість людей працювала за комп’ютером.

Пандемія ж пришвидшила процес масової діджиталізації.

І через дистанційне навчання до когорти офісних працівників долучились студенти та навіть школярі.

Тривала робота за комп’ютером дуже втомлює та може несприятливо позначитися на здоров’ї очей.

Тож інтерес до захисних окулярів зростає з кожним днем.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про них більше.

Навіщо нам захисні окуляри?

Перед тим, як розповісти про користь захисних окулярів, слід пояснити, як вони працюють.

Головним елементом тут є лінзи, які мають спеціальне покриття.

Вони нейтралізують електромагнітне випромінювання від монітора комп’ютера, а також бережуть очі від мерехтіння екрану.

Ось основні переваги окулярів для роботи за комп’ютером:

Профілактика короткозорості та інших очних захворювань, які розвиваються у міру погіршення зору;

Зниження навантаження при тривалій і регулярній роботі за комп’ютером;

Підвищення працездатності;

Знімають втому та сонливість, яка зустрічається при перевантаженні зорового апарату;

Захист від UV-випромінювання;

Знижують рівень відблисків від екрана;

Знижують піксельність картинки на моніторі;

Допомагають при сухості очей і підвищуюють кровообіг в очному яблуці;

Також слід зазначити, що такі лінзи не чинять коригуючого ефекту на кришталик.

Отже, є нешкідливими навіть для дітей.

Як вибрати окуляри для комп’ютера

Консультація лікаря

Перед тим, як обрати окуляри, слід проконсультуватися із офтальмологом.

Фахівець допоможе підібрати необхідну модель і не прогадати з типом лінз.

Останнє, до речі, є вкрай важливим.

Рід діяльності – перше, що потрібно враховувати при виборі лінз:

Якщо працюєш із графікою та зображеннями – обирай окуляри, які поліпшують сприйняття кольорів; Якщо із текстом – необхідні лінзи, які будуть посилювати контраст між текстом і фоном, а також прибиратимуть півтони. Для комп’ютерних ігор підійдуть окуляри з антивідблисками для комп’ютера та просвітленими лінзами.

Купуй офлайн

Ще одна важлива порада — у випадку із захисними окулярами не варто покладатись на онлайн.

В Інтернеті тобі ніхто не гарантуватиме якість та ефект.

А от в оптиці ти можеш запитати поради у продавця-консультанта і навіть поцікавитися наявністю сертифікатів.

Зверни увагу на ціну та виробника

Слід приготувати себе до того, що окуляри для захисту не коштуватимуть дешево.

Середній цінник починається від 700 гривень.

Вироби за 300 гривень – неякісна підробка, яка може нашкодити твоєму зору.

Якщо якість для тебе в пріоритеті, зверни увагу на виробників Японії, Швейцарії та Німеччини.

Слідкуй за відчуттями

Після того, як спробуєш попрацювати в окулярах, не забувай слідкувати за власними відчуттями.

Якщо протягом дня відчувається дискомфорт, печіння, сльозяться і червоніють очі, значить, лінзи підібрані неправильно.

Носити такі вироби категорично заборонено, щоб сильніше не нашкодити очам.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку продуктів для хорошого зору.

Фото: Pexels

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.