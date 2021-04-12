Календар садівника-городника на квітень 2021: сприятливі дні для посіву

Місячний посівний календар садівника і городника на квітень допоможе зрозуміти, що і в які дні саджати та сіяти.

У квітні роботи на городі суттєво більшає.

Саме цього місяця грунт готують до нового сезону посадки.

Але що і в які дні можна роботи, а коли у землі порпатись не варто?

Ранок у Великому Місті тобі усе розповість.

Місячний календар садівника-городника на квітень 2021

Сприятливі дні: 3-5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 25, 26, 28 квітня. Несприятливі дні: 6, 7, 11, 12, 27 квітня.

Сприятливі дні для робіт у саду та на городі

3-5 квітня: якщо ти скучив(-ла) за роботою на городі, то можеш не вилізати звідти аж 3 дні — справ немало.

3 квітня — хороший день для посадки картоплі, часнику і цибулі, 4 — для посіву кабачків, гарбуза, гороху, моркви, петрушки і редису, а 5 — для підгодівлі розсади й обробки рослин від хвороб.

8 квітня: Якщо хочеш посадити ранню картоплю, саме час це зробити.

Сьогодні добре також удобрити грунт, посіяти помідори і перець на розсаду.

9 квітня: Можна продовжити те, що не закінчив(-ла) вчора.

А також провести посадку суниці, полуниці і винограду.

13, 14 квітня: сприятливі дні для посадки і пересадки будь-яких овочів і всіх видів капусти.

Можна також відволіктись на квітник, щоб посадити декоративні та багаторічні квіти.

18 квітня: Ура! Час висаджувати розсаду огірків і ранніх помідорів.

Щоправда, не рекомендується використовувати хімічні добрива.

19 квітня: Чекаєш посіву капусти, кропу, квасолі і ранньої картоплі? Сьогодні варто розпочати.

Також можна садити малину, виноград, саджанці абрикоса і горіха.

25 квітня: Ще один сприятливий день для висадки будь-яких видів капусти, раннього гороху, буряка, а також для посадки картоплі.

Сьогодні з городу можна переміститись і у теплицю, аби висадити гарбуз, кабачки та огірки

26 квітня: Хороша можливість для посадки троянд, ожини і винограду.

Не рекомендується обробляти рослини від шкідників і хвороб.

28 квітня: Один із найсприятливіших днів для посадки та пересаджування рослин у квітні 2021 року.

Посаджені сьогодні рослини дадуть рясний врожай, який буде добре збергітися.

Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися садом і городом. Зберігай собі посівний календар на квітень 2021 і користуйся щоразу, коли плануєш попрацювати на присадибній ділянці.

Нагадаємо раніше ми публікували календар риболова на квітень 2021.

Фото: Pexels

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