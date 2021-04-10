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ICTV Ранок 10.04.2021 12:00
10.04.2021 12:00
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Психологія бідності: як відвернути від себе гроші за 7 кроків


7 звичок, які ведуть до бідності.

Деякі люди можуть говорити про проблему бідності більше, деякі — менше, але бояться її всі однаково.

Ми прекрасно розуміємо, що гроші не є основним чинником щастя, але без них у сучасних реаліях доведеться важко.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив допомогти тобі привернути їх у своє життя.

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На щастя, жодних магічних ритуалів, лише — низка людських звичок, які буквально відлякують гроші.

Спойлер — вони пов’язані не лише з фінансовою грамотністю, а й із психологією.

Читай і бери до уваги.

7 звичок, які ведуть до бідності

Зайві витрати

Ця звичка цілком законно посідає перше місце у нашому списку.

Що може бути гірше для грошей, ніж марнотратство?

Перед тим, як витратити якусь кругленьку суму на чергове “хочу”, поглянь на багатіїв.

Вони завжди інвестують у корисне і з відповідальністю сталяться до власних заощаджень.

Тобто користуються базовими принципами фінансової грамотності.

транжирство фото

Недоречна економія

Для тих, хто вже картає себе за “марнотратсво” — наступна звичка.

Економити теж потрібно із розумом.

Покупки повинні бути раціональними та якісними, аби потім не довелось “платити двічі”, як у відомій приказці.

Не можна також шкодувати гроші на своє ментальне та фізичне здоров’я або позбавляти себе щасливих моментів та позитивних емоцій.

Гроші — це лише засіб обігу, а не сенс життя.

Вимір успіху грошима

Якщо міряти успіх розміром гаманця, тоді він перетвориться у ще одну непевну річ нашого і без того непевного світу.

Інфляції, кризи, пограбування, коронавіруси чи податкові з генпрокуратурами — є стільки чинників, які одномоментно можуть лишити нас без копійки.

Успіх полягає у гнучкості.

Якщо людина вміє створювати гроші на порожньому місці, без страху починати все спочатку та бути щасливою, то вона вже успішна.

заощадливість фото

Пошук винних

Люди з психологією бідняка, як правило, намагаються перекласти відповідальність на інших.

У випадку з нашою країною скарги на корумповану систему і справді доречні.

Проте у момент, поки ми з тобою шукаємо винних у наших невдачах, десь піднявся ще один бізнесмен.

Звичка засуджувати оточення і при цьому не рухатися з місця, веде не лише до матеріальної, а й до моральної бідності.

Очікування успіху

Усі люблять приємність очікування перед днем народження чи іншим святом.

Проте не завжди воно є виправданим.

Якщо ти житимеш лише думками про свій неіснуючий особняк на березі океану, то пропустиш “зараз”.

Твоє життя відбувається у цей момент. Скористайся ним, аби наблизити свою омріяну реальність.

дівчина мріє фото

Займатися неулюбленою справою

Підштовхувати дітей чи самому іти у сферу, до якої не лежить душа, але яка приваблює фінансово — невдале рішення.

Крім ненависних ранків та нудних робочих днів, тебе переслідуватиме ще й невдоволення матеріальним становищем.

Щоб реалізуватися у якійсь сфері, потрібно істинно нею горіти.

Адже відсутність мотивації до чого-небудь знижує продуктивність і вбиває ідейність.

Страх ризику

Ніякого “шампанського” для тих, хто боїться піти на ризик.

Якщо тебе цілком влаштовує твоя зона комфорту, то ризикувати стабільністю і справді немає сенсу.

Проте, якщо ти щодня засинаєш із думкою, що здатен на більше, а прокидаєшся із невдоволеним виразом обличчям, то варто наважитись.

Навколо — безліч можливостей. Спробуй і собі вхопити одну!

зона комфорту фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як навчитися економити.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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Теги: бідність, багатство, гроші, корисні поради, погані звички
10.04.2021 12:00



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