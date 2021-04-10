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ICTV Ранок 10.04.2021 19:10
10.04.2021 19:10
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Хто ти з українських виконавців — тест


Проходь тест від Ранку у Великому Місті, аби дізнатись — хто ти з українських виконавців.

Ох, ця естрада. Вона просто створена для харизматичних та яскравих особистостей.

Якщо теж відчуваєш себе артистом по вихідних, маєш тягу до караоке і любиш запалювати танцпол, тоді, можливо, час поповнити вітчизняний шоу-бізнес?

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Але спершу треба визначити свої сильні сильні сторони і зрозуміти, у яку сферу податися.

Проходь жартівливий тест і біжи підкорювати українську сцену!

Нагадаємо, раніше ми публікували тест із визначення ідеального місця для відпочинку.

Фото: kamenskux, monatik_official, pavlo_zibrov

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Теги: виконавці, зірки шоу-бізнеса, тест
10.04.2021 19:10



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