Що приготувати з грибів: рецепти смачних і корисних страв

Смачні та корисні страви з грибів, які не віднімуть у тебе дуже багато часу.
Обирай, що тобі більше до смаку – і не бійся експериментувати.
Рецепти грибних страв
Грибний пиріг на картопляному тісті
Інгредієнти
Основа:
- Картопляне пюре – 400-500 г.
- Тертий сир – 50 г.
- Яйця – 1 шт.
- Кукурудзяне (або звичайне) борошно – 50 г.
Начинка:
- Гриби – 650 г.
- Цибуля – 1 шт.
Заливка:
- Йогурт – 150 г.
- Яйця – 2 шт.
Приготування
1. Додай до пюре тертий сир, борошно і яйце та заміси тісто.
2. Наріж гриби та цибулю, обсмаж на сковороді. Посоли та поперчи за смаком.
3. Збий сметану та яйця, остуди і перемішай з грибами.
4. Розподіли тісто по формі, формуючи бортики. Влий начинку.
5. Випікай близько 45 хвили при температурі 180°С.
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Фаршировані печериці
Інредієнти
- Печериці – 1 кг.
- Цибуля – 200 г.
- Твердий сир – 200 г.
- Сметана – 50 г.
- Часник – 1 голівка.
- Олія для смаження.
- Сіль, перець за смаком.
Приготування
1. Почисть печериці та видали ніжки.
2. Капелюшки розклади на змащене олією деко.
3. Дрібно поріж ніжки печериць і цибулю, обсмаж, посоли і поперчи за смаком.
4. Змішай із сметаною і подрібненим часником.
5. Виклади суміш у шляпки та посип тертим сиром.
6. Випікай 20 хвилин при температурі 180°С.
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Грибний крем-суп
Інгредієнти
- Гриби – 400 г.
- Картопля – 4 шт.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля – 3 шт.
- Горіхи кеш`ю – 100 г (попередньо замочити).
- Сіль, спеції – за смаком.
Приготування
1. Наріж цибулю та гриби і запечи в духовці протягом 20 хв.
2. Відвари моркву та картоплю.
3. Перебий у блендері кеш`ю з 450 мл води.
4. Змішай усі інгредієнти і перебий блендером до однорідної маси, якщо суп виходить занадто густим – додай ще води.
5. Прикрась і подавай.
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Жюльен з грибами – відеорецепт
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості грибів.
Фото: Pixabay