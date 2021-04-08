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ICTV Ранок 08.04.2021 17:02
08.04.2021 17:02
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Що важливо знати про інфаркт: фактори ризику, симптоми та перша допомога


Перші ознаки інфаркту – як не пропустити небезпечні симптоми.

Інфаркт міокарда – це одна з найбільш небезпечних форм ішемічної хвороби. Він викликає незворотні зміни в серці внаслідок порушення кровотоку. У випадку, коли кровопостачання порушено на 15 і більше хвилин, постраждала ділянка серця просто відмирає.

Важливо знати, що від правильної допомоги в перші хвилини інфаркту буде залежати результат захворювання.

Без перебільшення, вчасно надана перша допомога та своєчасно викликана «швидка» можуть врятувати людині життя.

Інфаркт міокарду: що потрібно знати

Фактори ризику 

  • Вік старше 55 років
  • Цукровий діабет
  • Підвищений артеріальний тиск
  • Високий рівень холестерину в крові
  • Малорухливий спосіб життя
  • Спадкова схильність
  • Надмірне емоційне навантаження
  • Куріння.
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Основні симптоми інфаркту міокарда

  • Раптовий сильний біль за грудиною, який може супроводжуватися відчуттям здавленості
  • Біль у передплеччі, шиї, руках, спині, щелепах
  • Порушення серцевого ритму
  • Ускладнене дихання
  • Раптове відчуття страху смерті
  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Нудота
  • Холодний піт
  • Втрата свідомості

Перша допомога

Несвоєчасно надана перша допомога може коштувати людині життя. Тож зволікати не можна у жодному разі!

  1. Викликай швидку допомогу (бажано – спеціалізовану кардіологічну бригаду).
  2. Допоможи зменшити навантаження на серце. Для цього хворого треба покласти на будь-яку рівну поверхню.
  3. Відкрий вікно, щоб забезпечити хворого киснем.
  4. Дай таблетку нітрогліцерину під язик для купірування больового нападу, якщо людина раніше його вже приймала.
  5. Розтібни воротник, пояс та інші предмети, які можуть здавлювати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про симптоми інсульту.

Фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я, симптоми
08.04.2021 17:02



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